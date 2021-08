Bloomberg: Apple travaille sur des fonctionnalités satellites d’urgence pour les iPhones, lancement en 2021 peu probable

Apple travaille sur des capacités satellites pour l’iPhone qui permettront aux utilisateurs d’envoyer des SMS dans des situations d’urgence, rapporte Bloomberg. La fonctionnalité permettrait également aux utilisateurs d’iPhone‌ de signaler les accidents et autres urgences dans les zones où il n’y a pas de couverture cellulaire.



Il existe au moins deux fonctions d’urgence qui s’appuieront sur les réseaux satellitaires, et bien que la technologie satellitaire soit en préparation depuis des années, ces capacités ne devraient pas être lancées en 2021.

La première fonctionnalité, Message d’urgence par satellite, est conçue pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des SMS aux services d’urgence et aux contacts utilisant un réseau satellite lorsqu’il n’y a pas de signal disponible, et elle sera intégrée à l’application Messages en tant que troisième protocole de communication avec SMS et iMessage. Il comportera des bulles de message grises plutôt que vertes ou bleues, et la longueur des messages sera limitée.

L’outil SMS via satellite, nommé Stewie chez Apple, limitera les messages à une longueur plus courte. Les SMS seront automatiquement transmis au téléphone d’un contact d’urgence, même si le paramètre Ne pas déranger est activé. Une conception planifiée permettra à un utilisateur d’envoyer le message en tapant “Emergency SOS” où il saisirait généralement le nom d’un contact. En plus de fournir des SMS, le service pourra éventuellement également gérer certains appels téléphoniques.

La deuxième fonctionnalité permettra aux utilisateurs de signaler les urgences majeures comme les accidents d’avion et les incendies à l’aide de réseaux satellites. Il sera similaire à un appel “911” aux États-Unis et peut fournir des informations telles que l’emplacement et l’identification médicale d’un utilisateur, en plus d’alerter les contacts d’urgence.

Un rapport publié ce week-end par l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone 13 inclurait une connectivité de communication par satellite en orbite terrestre basse pour permettre aux utilisateurs de passer des appels et d’envoyer des messages sans couverture 4G et 5G, mais une analyse plus approfondie a indiqué que cette suggestion est incorrecte. et improbable.

Selon Bloomberg, lorsqu’Apple mettra en œuvre la connectivité par satellite, celle-ci se limitera à des « scénarios de crise » et ne constituera pas une alternative aux réseaux cellulaires qui permettent d’envoyer des SMS et des appels à grande échelle.

Apple ne lancera pas ces capacités satellites dans tous les pays, et leur disponibilité dépendra des réglementations locales et des emplacements des satellites. Une fonction intégrée demandera aux utilisateurs d’aller à l’extérieur et de marcher dans une direction spécifiée pour aider l’iPhone‌ à se connecter à un satellite. Les connexions peuvent ne pas être instantanées, et cela peut prendre jusqu’à une minute pour qu’un « iPhone » communique avec succès avec un satellite.

La connexion aux satellites nécessitera une puce modem spéciale et Apple continuera à utiliser la technologie Qualcomm au cours des prochaines années. Il n’est pas clair si Apple s’associera à Globalstar, comme Kuo l’a suggéré. Les concurrents de Globalstar, Iridium Communications et Omnispace, ne travaillent pas avec Apple, selon Bloomberg, mais le rapport n’exclut pas Globalstar.

Il est peu probable que les fonctionnalités satellites soient prêtes avant l’année prochaine, bien que les puces de modem d’Apple cette année puissent “avoir le matériel nécessaire pour les communications par satellite”. La fonctionnalité pourrait être modifiée ou supprimée avant qu’Apple envisage de la lancer et elle n’a pas encore été finalisée.

Apple a envisagé de lancer ses propres satellites, mais les fonctionnalités d’urgence prévues s’appuieront sur les réseaux existants.