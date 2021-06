Bloomberg: Apple Watch Series 7 comportera des bords plus fins autour de l’écran, ultra large bande, processeur plus rapide

in

Apple serait en train de reconcevoir l’Apple Watch cette année, selon un rapport de Bloomberg. L’Apple Watch Series 7 comportera des cadres d’écran plus fins, un processeur plus rapide et inclura une “fonctionnalité ultra-bande latérale mise à jour”. Lancé l’automne dernier, l’Apple Watch Series 6 a été le premier modèle à arborer des radios à ultra large bande.

Apple aurait également visé à inclure un capteur de température corporelle, mais cette fonctionnalité a peut-être été retardée jusqu’à la montre 2022.

Cela représenterait la première conception importante de l’Apple Watch depuis la série 4, sortie en 2018.

Bloomberg dit que la mise à jour Watch de cette année inclura des bordures plus fines autour de l’écran. Apple utilisera également une nouvelle technique de plastification qui réduit l’écart entre l’écran et la vitre de protection. Le châssis global de la montre peut être légèrement plus épais.

L’Apple Watch robuste, dont on a déjà parlé, est sur les cartes pour l’année prochaine. Une mise à jour de l’Apple Watch SE d’entrée de gamme est également attendue l’année prochaine.

Bloomberg dit qu’Apple continue de rechercher des moyens de mesurer la glycémie de manière non invasive. Cependant, ce projet est encore à plusieurs années d’être prêt à être expédié dans une future Apple Watch.

En mai, Jon Prosser a déclaré que la nouvelle montre 2021 présentera des côtés plus plats comme l’iPhone 12 (rendu illustré ci-dessus).

