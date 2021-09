Bloomberg détaille les attentes de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7 avant l’événement de mardi

Avant l’événement Apple «California Streaming» de mardi pour l’iPhone 13, Bloomberg est sorti avec son résumé de dernière minute des attentes pour l’événement. Selon le rapport, l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13 sont un verrou pour l’événement, et de nombreuses fonctionnalités précédemment évoquées devraient se concrétiser.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman résume les attentes pour l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Pour l’iPhone 13, Gurman confirme ce à quoi on peut s’attendre :

Le même design mais avec une encoche plus étroite Matériel de l’appareil photo : trois objectifs sur les modèles Pro et deux sur les modèles réguliers Nouvelles fonctionnalités logicielles de l’appareil photo : version vidéo du mode Portrait, un nouveau « système de filtrage basé sur l’IA pour appliquer différents styles à vos photos, ” Enregistrement vidéo ProRes pour les modèles Pro Processeur A15 plus rapide avec le même nombre de cœurs que l’A14, mais un affichage LTPO (oxyde polycristallin à basse température) « un peu plus rapide » pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, cela « signifie probablement un taux de rafraîchissement plus élevé” ainsi que des fonctionnalités satellite pour la communication d’urgence

Quant à l’Apple Watch Series 7, Gurman double la refonte avec des bords plats, ainsi qu’une « flopée de nouveaux bracelets et cadrans de montre ». L’Apple Watch Series 7 devrait être disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm avec un processeur S7 plus rapide.

Gurman confirme que nous ne devrions pas nous attendre à de nouveaux capteurs ou fonctionnalités de santé majeurs dans la mise à niveau Apple Watch de cette année. Au lieu de cela, Apple prévoit des fonctionnalités telles que la température corporelle, la pression artérielle et la glycémie pour l’Apple Watch Series 8 et au-delà.

Alors que l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13 semblent être des garanties pour l’événement de la semaine prochaine, d’autres possibilités d’Apple cet automne incluent de nouveaux AirPod, un nouvel iPad mini, un nouvel iPad d’entrée de gamme et des MacBook Pro M1X.

L’événement “California streaming” d’Apple aura lieu le mardi 14 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Nous aurons une couverture complète toute la semaine ici sur ..

