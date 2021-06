Bloomberg dévoile le rapport Crypto de juin, analysant le sort de Bitcoin et la montée d’Ethereum

Malgré les récentes turbulences sur les marchés de la cryptographie, Bloomberg est optimiste sur Bitcoin et Ethereum.

Dans son Bloomberg Crypto Outlook de juin, le média constate que les actifs cryptographiques numéro un et numéro deux par capitalisation boursière ont des trajectoires haussières à venir.

Selon le stratège principal des produits de base de Bloomberg, Mike McGlone, Ethereum augmente régulièrement, lorgnant la capitalisation boursière de Bitcoin et la crypto-monnaie phare elle-même est beaucoup plus susceptible de continuer à progresser vers 100 000 $ que de se consolider en dessous de 20 000 $.

“Le numéro deux d’Ethereum évolue rapidement vers le statut de capitalisation boursière numéro un et a été l’un des principaux moteurs de l’indice Bloomberg Galaxy Crypto en 2021. Le Bitcoin est plus susceptible de reprendre son appréciation vers une résistance de 100 000 $ plutôt que de se maintenir en dessous de 20 000 $.”

La société note qu’à mesure qu’Ethereum gagne sur la part de marché de Bitcoin, le volume de négociation moyen de l’actif sur 10 jours a doublé depuis le début de 2021, dépassant 80% du volume de négociation moyen sur 10 jours de Bitcoin.

Alors que les concurrents d’Ethereum ont réussi à bien performer ce cycle haussier, Bloomberg explique qu’Ethereum a pu gagner “la course à l’adoption en tant que référence pour la numérisation de l’argent et de la finance”.

Bien que Bloomberg pense qu’Ethereum pourrait être sur le point de dépasser la capitalisation boursière de Bitcoin, le média économique estime que l’actif peut varier pendant un certain temps entre 2 000 $ et 4 000 $, dont le haut de gamme agira probablement comme une forte résistance pour ETH.

Bloomberg pense également que le récent recul de Bitcoin vers la zone basse de 30 000 $ est en fait le signe d’un marché haussier étendu qui conduira la crypto-monnaie la plus élevée au niveau de 100 000 $. Bloomberg soutient que Bitcoin atteint des « couches de support » à environ 30 000 $.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



.dh_responsive {

remplissage : 0px 20px 0px 20px ;

}

@media (largeur max : 980px) {

.dh_responsive {

remplissage : 0px ;

}

}

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1597129173244-0’); });





Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/solarseven

Le post Bloomberg dévoile le rapport Crypto de juin, Analyse du destin de Bitcoin et Rise of Ethereum est apparu en premier sur The Daily Hodl.

Source : test-dailyhodl

Le post Bloomberg dévoile le rapport Crypto de juin, Analyse du destin de Bitcoin et Rise of Ethereum est apparu en premier sur BitcoinNews.com.