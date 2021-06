Bloomberg dit qu’Apple développe des iPad comme nous n’en avons jamais vu auparavant • .

in

Pendant des années, Apple a essayé de convaincre les consommateurs que l’iPad est un remplacement approprié pour leurs ordinateurs portables, et tandis qu’iPadOS fait des progrès pour transformer la tablette d’Apple en une machine tout-en-un, il reste encore beaucoup d’emplois (y compris le mien ) qui sont inutilement frustrants ou même impossibles à faire sur un iPad. Néanmoins, Apple continuerait à pousser l’iPad jusqu’à devenir un ordinateur dans les mois et les années à venir, comme le dit Mark Gurman de Bloomberg dans le premier numéro de sa newsletter Power On, qui a frappé les boîtes de réception dimanche dernier.

Des sources connaissant les plans d’Apple ont déclaré à Gurman que la société de Cupertino “a des ingénieurs et des concepteurs qui explorent des iPads plus grands qui pourraient arriver dans les magasins au plus tôt dans quelques années”. 2022 verra des refontes pour les modèles d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, ce qui signifie que 2023 serait la première date à laquelle nous devrions nous attendre à voir des iPad avec des écrans jusqu’à 14 ou 16 pouces.

Quiconque a déjà eu l’occasion d’utiliser un iPad Pro 12,9 pouces moderne – en particulier un appareil associé à un bon clavier – sait à quel point Apple est sur le point de transformer l’iPad en un ordinateur portable à écran tactile, mais le multitâche sur iPadOS ne peut toujours pas rivaliser avec macOS ou Windows. Agrandir l’écran ne résoudrait pas ce problème, mais iPadOS aura reçu au moins quelques mises à jour majeures supplémentaires au moment du lancement d’un iPad surdimensionné (à condition qu’Apple décide d’en commercialiser un).

Comme pour tout produit en cours de test, Apple pourrait décider de supprimer l’iPad de la taille d’un ordinateur portable à tout moment, mais qu’Apple suive ou non ce plan, nous sommes presque certains de voir des modèles d’iPad repensés en 2022.

Dans un précédent rapport pour Bloomberg, Mark Gurman et Debby Wu ont affirmé que le prochain iPad Pro serait le premier à comporter un dos en verre, permettant le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé sur la tablette. Cela refléterait la conception des derniers modèles d’iPhone, qui prennent tous en charge le chargement sans fil. De plus, Apple testerait un système de charge magnétique pour les modèles d’iPad Pro 2022 qui serait similaire au système MagSafe de la série iPhone 12 :

La charge sans fil remplace le câble d’alimentation habituel par un tapis inductif, ce qui permet aux utilisateurs de recharger plus facilement la batterie de leur appareil. C’est devenu une caractéristique courante des smartphones, mais c’est une rareté parmi les tablettes. Apple a ajouté le chargement sans fil aux iPhones en 2017 et l’a mis à jour l’année dernière avec un système MagSafe à aimant qui garantissait des vitesses de chargement plus cohérentes. La société teste un système MagSafe similaire pour l’iPad Pro. La charge sans fil sera probablement plus lente que de brancher directement un chargeur sur le port Thunderbolt de l’iPad, qui restera dans le cadre des prochains modèles.

La gamme iPad continuera d’évoluer dans les années à venir, mais en attendant, iPadOS 15 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes aux modèles iPad actuels cet automne.

