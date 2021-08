DéFi

Bloomberg et Galaxy Digital lancent l’indice DeFi ; Le président de la SEC, Gary Gensler, déclare que DeFi est “un peu impropre”

Bloomberg et Galaxy Digital ont collaboré pour lancer l’indice Bloomberg Galaxy DeFi (ticker : DEFI).

L’indice de référence détenu et administré par Bloomberg Index Services Limited et co-marqué avec Galaxy mesurera les performances du plus grand protocole de finance décentralisée (DeFi) par valeur marchande.

“La finance décentralisée est en train de devenir le prochain thème d’investissement majeur au sein de la cryptographie”, a déclaré Alan Campbell, responsable de la gestion des produits pour l’activité Multi-Asset Index de Bloomberg.

« Alors que les solutions de liquidité et de conservation institutionnelle continuent de croître, DeFi est devenu une option de plus en plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, et nous continuerons de travailler avec Galaxy pour étendre notre offre d’indices cryptographiques. »

L’indice de référence sera composé de DeFi blue chips, dont Aave (AAVE) représentant 18% de l’indice, Maker (MKR) 12,7%, Compound (COMP) 10%, Yearn.Finance (YFI) 5,4%, Synthetix (SNX) 5,0 %, SushiSwap (SUSHI) 4,3 %, 0 x 2,8 % et UMA (UMA) 1,8 %.

L’indice sera principalement composé d’Uniswap (UNI), avec une pondération de 40 %. Le populaire DEX a actuellement un autre problème de gouvernance avec une proposition d’«analyse communautaire» qui obligerait la société d’analyse Flipside Crypto à gérer 25 millions de dollars de jetons UNI.

Dune Analytics s’est opposé à la proposition en faisant valoir que « les subventions devraient aller aux membres de la communauté, et non aux fournisseurs de services », tandis que d’autres ont fait valoir que le problème est qu’une telle proposition aurait été adoptée sans préavis à la communauté.

a16z a voté CONTRE la proposition Flipside Crypto @Uniswap. Nous apprécions le travail acharné de @flipsidecrypto pour faire avancer cette proposition, et pensons qu’une version modifiée de celle-ci pourrait réussir, mais nous ne pensons pas que la version actuelle devrait passer. Voici pourquoi: – Jeff Amico (@_jamico) 19 août 2021

Parallèlement au lancement de l’indice, le gestionnaire de fonds propose désormais également Galaxy DeFi Index Fund, un fonds géré passivement qui suit les performances de DeFi.

Pendant ce temps, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que ces réseaux peer-to-peer n’étaient pas à l’abri de la surveillance cette semaine. Certains projets DeFi ont des caractéristiques qui les font ressembler au type d’entités supervisées par la SEC, a-t-il ajouté.

Appelant DeFi “un terme un peu impropre”, a déclaré Gensler dans une interview avec WSJ, “Ces plates-formes facilitent quelque chose qui peut être décentralisé sous certains aspects mais hautement centralisé sous d’autres aspects”.

Gensler a déclaré que les projets qui récompensent les participants avec des jetons numériques ou des incitations similaires pourraient franchir une ligne en quelque chose qui devrait être réglementé, peu importe à quel point ils sont «décentralisés».

« Il existe toujours un noyau de personnes qui non seulement écrivent le logiciel, comme le logiciel open source, mais qui ont souvent une gouvernance et des frais. » “Il y a une structure d’incitation pour ces promoteurs et sponsors au milieu de cela.”

