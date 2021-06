Bloomberg : iOS 15 proposera des contrôles de confidentialité plus stricts pour les applications et des améliorations du multitâche sur iPad

Dans un rapport publié ce matin, Mark Gurman de Bloomberg déclare que les clients doivent s’attendre à des contrôles de confidentialité plus stricts, des mises à jour du multitâche iPad, des modes de notification et des mises à jour d’interface pour Apple Watch.

Bloomberg avait précédemment déclaré que la mise à jour iPadOS 15 permettrait aux utilisateurs de placer des widgets d’écran d’accueil n’importe où, comme le comportement de l’iPhone iOS 14.

En ce qui concerne la confidentialité, iOS 15 va apparemment comporter un nouveau panneau de contrôle qui mettra en évidence la façon dont les applications utilisent les données client. Cela semble s’appuyer sur les politiques existantes de transparence du suivi des applications déployées dans le cadre d’iOS 14.5.

Alors que les clients et les critiques techniques demandent des moyens d’extraire plus de productivité de leurs nouveaux iPad Pro brillants, Apple préparerait une refonte de l’écran d’accueil et des mises à jour du multitâche.

Bloomberg dit qu’Apple prévoit un nouveau design pour le multitâche qui « facilitera l’utilisation de plusieurs applications en même temps ». Apple a l’intention de rendre l’iPad “plus attrayant” pour des usages avancés, selon le rapport.

Les notifications iOS 15 permettraient aux utilisateurs de définir un statut (comme dormir, travailler, conduire) et de faire en sorte que les alertes de notification se comportent différemment pour chaque mode. Les bannières de notification entrantes bénéficieront également d’un nouveau design d’interface utilisateur sur iPhone et iPad, avec un accent renouvelé sur les fonctionnalités de réponse automatique.

tvOS pour Apple TV et watchOS pour Apple Watch sont décrits comme apportant des « améliorations » à l’interface utilisateur et au suivi de la santé. Bloomberg dit qu’il s’attend à ce que la nouvelle version de macOS soit mineure, à la suite de la refonte de l’interface utilisateur qui a eu lieu l’année dernière avec Big Sur.

Faisant écho aux rapports antérieurs de Joanna Stern du Wall Street Journal, Bloomberg a déclaré que l’accent serait également mis sur les nouvelles fonctionnalités des applications Santé et Messages.

La WWDC démarre lundi. Restez à l’écoute de . pour une couverture complète de toutes les annonces iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :