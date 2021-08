Bloomberg : la rémunération de Tim Cook a doublé en 2020, mais il est tombé au 8e rang des salaires des PDG

Bloomberg publie aujourd’hui son rapport annuel sur l’indice des rémunérations couvrant l’année 2020, classant la rémunération des principaux dirigeants et PDG américains. Cette année, le PDG de Tesla, Elon Musk, arrive sans surprise en tête, tandis que le PDG d’Apple, Tim Cook, est tombé à la 8e place de la liste.

Dans le classement de l’année dernière, Cook était le deuxième PDG le mieux payé avec 133,7 millions de dollars de revenus provenant d’une combinaison d’attributions d’actions, de salaires et de primes. En 2020, les données de Bloomberg montrent que la rémunération de Cook a presque doublé pour atteindre 265 millions de dollars, mais son classement est tombé à huit.

Selon les données, Cook a gagné 10,7 millions de dollars de bonus, 250,3 millions de dollars d’attributions d’actions, 3 millions de dollars de salaire, 1 million de dollars d’avantages.

Bloomberg explique que l’une des raisons de l’augmentation de la rémunération des dirigeants en 2020 était une augmentation des récompenses « de type Musk ». À titre de comparaison, la rémunération totale de Musk a atteint 6,7 milliards de dollars en 2020, grâce aux attributions d’options.

Au moins 15 chefs d’entreprise ont reçu des prix similaires à Musk d’une valeur de 100 millions de dollars ou plus l’année dernière, soit trois fois plus que lorsque le fondateur de Tesla Inc. a obtenu le sien. Des copieurs de Moonshot apparaissent dans des endroits assez stables, comme Restoration Hardware, Paycom Software Inc. et JPMorgan Chase & Co. Jusqu’à présent, le prix de Musk lui a rapporté environ 33 milliards de dollars de gains sur papier et fait de lui le dirigeant américain le mieux payé pendant trois années consécutives, selon le Bloomberg Pay Index. Derrière lui se trouve une série d’autres dirigeants d’entreprise principalement masculins, principalement blancs, avec des prix qui devraient rapporter neuf ou dix chiffres. Seuls cinq des 100 cadres les mieux payés du pays l’année dernière étaient des femmes.

Bloomberg souligne également que le ratio médian entre la rémunération des PDG et des employés du S&P 500 est passé à 182 en 2020, la troisième année consécutive d’augmentation.

En ce qui concerne les femmes cadres et PDG les mieux payées, Apple en a deux sur la liste : Deirdre O’Brien, vice-présidente senior de la vente au détail et des ressources humaines, et Kate Adams, vice-présidente senior et avocate générale.

Vous pouvez trouver le rapport complet de Bloomberg ici.

