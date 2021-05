Bloomberg: La rivalité Apple et Microsoft est de retour, voici pourquoi

Un nouveau rapport de Bloomberg montre que la rivalité entre Apple et Microsoft est de retour. Alors que la tension est apparue lors de l’essai d’Epic Games, les deux sociétés sont prêtes à rivaliser dans tout, du cloud computing à la réalité mixte.

Au cours des dernières années, Apple et Microsoft semblaient être en bons termes. Par exemple, Office de Microsoft et d’autres applications ont commencé à apparaître sur l’iPad et l’iPhone, et un cadre de Redmond a même été invité à un lancement de produit Apple. La société a également facilité l’utilisation des contrôleurs de jeu Xbox sur ses appareils, car Microsoft a adopté la compatibilité Apple Pencil et Magic Keyboard dans ses applications iPadOS.

Mais vers novembre, quand Apple a présenté le premier Mac avec la puce M1, les choses ont commencé à changer. La société a embauché l’acteur John Hodgman, connu sous le nom de «PC guy», pour promouvoir ses nouveaux Mac. Ensuite, Intel, perdant le partenariat d’Apple à long terme, a embauché l’acteur «Mac guy» pour promouvoir les PC Intel sur Mac et iPad.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’un autre point d’arrêt a été la tentative de Microsoft de lancer son service de jeu en nuage pour les appareils iOS, et Apple n’a pas laissé la société lancer le produit comme elle le souhaitait:

«Une application permettrait aux utilisateurs de payer une redevance mensuelle à Microsoft et de diffuser des dizaines de titres de jeux différents à partir du cloud. Le service était censé faire pour les jeux ce que Netflix a fait pour la vidéo, apaiser les joueurs et transformer les appareils Apple en une plate-forme de jeu plus puissante soutenue par Xbox, l’un des noms les plus en vogue de l’industrie. Mais Microsoft n’a jamais lancé le service sous sa forme prévue, n’ayant pas réussi à persuader Apple d’assouplir les règles de l’App Store interdisant les services de jeu tout-en-un. (…) Quelques mois après que les inquiétudes concernant l’interdiction des applications de streaming soient devenues publiques, Apple a modifié les règles. Microsoft peut désormais lancer un service de jeu en nuage, mais chaque jeu doit être téléchargé séparément, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’une solution tout-en-un. »

Gurman cite d’autres raisons alors que Microsoft a commencé à exhorter les régulateurs antitrust américains et européens à examiner les pratiques d’Apple et la part de marché de Mac en croissance alors que les PC Windows stagnaient.

À long terme, les deux sociétés devraient se concurrencer sur les mêmes segments car Apple prévoit de sortir un casque de réalité mixte en 2022, ce qui pourrait poser problème pour HoloLens de Microsoft.

Gurman a également déclaré que les deux entreprises «sont également en concurrence pour les talents dans les infrastructures d’IA et de cloud, deux champs de bataille clés pour l’avenir».

Ce que nous savons pour l’instant, c’est que la rivalité Apple contre Microsoft est de retour et divisera les fans de technologie pour les années à venir, les gars de Mac et de PC se feront bientôt à nouveau face.

