Bloomberg : le trimestre de vacances record d’Apple potentiellement impacté par des pénuries d’approvisionnement

Apple est confronté à un nombre croissant de pénuries d’appareils alors qu’il entre dans le quartier incroyablement important du magasinage des Fêtes. Un nouveau rapport de Bloomberg détaille que les commandes des derniers appareils Apple iPhone 13, iPad mini, iPad, Apple Watch Series 7 et MacBook Pro sont en attente jusqu’en décembre…

Apple a mis en garde à plusieurs reprises contre des pénuries d’approvisionnement lors d’appels de bénéfices avec les investisseurs. Au début, la société avait prédit que les pénuries affecteraient principalement le Mac, mais elle a plus récemment averti que l’iPhone et l’iPad seraient également touchés. Les difficultés d’Apple surviennent au milieu d’une pénurie plus large de puces dans l’industrie ainsi que de retards d’expédition mondiaux.

L’iPhone 13 Pro, par exemple, est toujours en pénurie près d’un mois après sa sortie :

L’iPhone – le produit phare d’Apple, représentant environ la moitié de ses ventes – est le cas de pénurie le plus médiatisé. Un mois après sa mise en vente, l’iPhone 13 Pro est difficile à trouver dans toutes les couleurs, configurations et tailles. Ce n’est généralement pas le cas, selon les employés des magasins Apple, dont certains disent avoir de plus en plus affaire à des clients frustrés.

Le rapport Bloomberg note également, cependant, que les appareils plus anciens comme l’iPhone 11 et l’iPhone 12 sont également retardés jusqu’à la mi-novembre. L’Apple Watch Series 7 est également en retard de plus d’un mois, tout comme le MacBook Pro récemment annoncé. Même divers modèles d’iPad sont repoussés à fin novembre.

Le rapport explique cependant que la récente vague de lancements de produits d’Apple pourrait être la preuve que la société prévoit de corriger le déséquilibre bientôt :

Compte tenu de sa capacité à atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le passé, Apple pourrait corriger le déséquilibre avant la fin décembre. Wall Street est globalement optimiste. Lancer autant de produits à la fois a été perçu comme un signe de confiance. « Les annonces d’Apple suggèrent qu’il gère nettement mieux ces perturbations », ont déclaré les analystes de Citigroup Inc. Jim Suva et Asiya Merchant dans un rapport.

Certains produits tels que HomePod mini, AirPods 3, AirTag, Apple TV et AirPods Pro, cependant, sont disponibles en bon approvisionnement et en expédition immédiate ou en retrait dans les magasins de détail.

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple génère un chiffre d’affaires record de 120 milliards de dollars au cours du trimestre de vacances (T1 fiscal), en hausse de 7 % en glissement annuel. Reste à savoir si ces pénuries d’approvisionnement ont réduit ce nombre.

Apple publiera ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021 le 28 octobre, et nous nous attendons à ce que la société se penche plus profondément sur les difficultés de la chaîne d’approvisionnement lors de son appel de résultats avec les investisseurs.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :