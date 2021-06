Bloomberg: l’équipe Apple Car perd plusieurs cadres supérieurs, mais recrute toujours de nouvelles recrues « activement »

Apple aurait “des centaines d’ingénieurs” travaillant sur la technologie des voitures autonomes, mais un nouveau rapport de Bloomberg indique que la société a récemment perdu “plusieurs cadres supérieurs” de l’équipe. Malgré ces départs, Apple poursuivrait toujours activement ses projets de développement d’une voiture.

Le rapport se concentre sur trois départs clés. Dave Scott, qui dirigeait des équipes travaillant sur la robotique pour Apple Car, est parti « ces derniers jours » pour occuper le poste de PDG d’une entreprise de soins de santé. Deuxièmement, Jamie Waydo, qui dirigeait les équipes de sécurité et de réglementation, a récemment quitté Apple pour une startup de voiture autonome distincte.

Enfin, Benjamin Lyon, l’un des premiers membres de l’équipe d’origine d’Apple chargée de la recherche sur le projet automobile et une « clé du développement du futur projet », est parti en février pour une startup spatiale.

Le rapport indique cependant qu’Apple recrute toujours activement pour l’équipe automobile malgré ces départs. Les changements de personnel pourraient toutefois ajouter une « complexité supplémentaire » au projet.

Malgré les récents départs, Apple a ajouté des noms notables à l’équipe automobile au cours des dernières années, y compris d’anciens hauts dirigeants de Tesla en charge des systèmes d’entraînement et de l’ingénierie de fabrication, des intérieurs et extérieurs des voitures et des logiciels de conduite autonome. L’équipe comprend également d’autres vétérans et dirigeants de l’industrie automobile qui ont développé des produits Apple clés.

Si Apple finit par sortir une voiture, il est peu probable qu’elle soit lancée avant la fin de cette décennie au plus tôt. L’ensemble des départs de cette année pourrait ajouter une complexité supplémentaire à la capacité de l’entreprise à concrétiser le projet. Pourtant, le fabricant d’iPhone recrute activement des experts de l’industrie automobile pour compléter l’équipe de direction de la division.