Bloomberg : les Apple Stores n’auront plus besoin de masques faciaux à partir de cette semaine

Apple abandonnera les exigences en matière de masques dans un certain nombre de ses magasins de détail et bureaux dès cette semaine, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Le rapport indique qu’Apple a informé les employés de la vente au détail et de l’entreprise de ce changement. Les employés de la vente au détail ne seront pas non plus tenus de demander aux clients sans masque leur statut vaccinal.

Les employés de la vente au détail seront toujours tenus de porter des masques, mais pas les clients. Le rapport de Bloomberg explique :

Le géant de la technologie a commencé à informer les employés de la vente au détail du changement imminent sur les marchés touchés, selon des personnes connaissant le sujet, qui ont refusé d’être identifiées pour discuter de changements de politique qui n’ont pas été annoncés. Le changement entrera en vigueur dès mardi et les employés ont été informés qu’ils ne seraient pas tenus de demander aux clients une vérification de la vaccination.

Pendant ce temps, Apple prévoit de supprimer l’exigence de masque dans «certains» de ses bureaux à Cupertino. Apple a fait cette annonce dans une note aux employés de l’entreprise, affirmant que les changements arriveraient sur “un certain nombre de sites”. En plus des exigences de masquage assouplies, Apple assouplit également les directives de distanciation sociale pour les sites d’entreprise. La note indique que ces protocoles d’entreprise s’appliquent aux « individus vaccinés ».

“Compte tenu des progrès réalisés en réponse à Covid-19 aux États-Unis, nous voulions vous informer qu’un certain nombre de sites passent maintenant à la prochaine phase de reprise et commenceront à fonctionner selon le protocole sur site de la phase 3”, selon le mémo. « Dans la phase 3, lorsque cela est autorisé, les protocoles Apple sont mis à jour pour permettre le masquage facultatif pour les personnes vaccinées. Les exigences de distanciation physique sont également assouplies dans cette phase. »

Apple rejoint une longue liste d’entreprises qui ont assoupli les exigences en matière de masques aux États-Unis en raison des progrès réalisés dans les vaccinations COVID-19. Des détaillants tels que Starbucks, Walmart et Target ont également annoncé des modifications à leurs politiques en matière de masques. Certains détaillants soulignent que les clients non vaccinés devraient toujours porter des masques, mais encore une fois, les employés de l’Apple Store ne seront pas tenus de demander une vérification de la vaccination.

Vous pouvez suivre toutes les dernières ouvertures et fermetures d’Apple Store dans notre guide détaillé ici.

