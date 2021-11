Bloomberg: les jeux Netflix seront disponibles individuellement sur l’App Store, nécessitent une connexion au compte

Mark Gurman de Bloomberg a signalé dans le cadre de sa newsletter Power On que Netflix prévoyait de publier ses jeux mobiles sur iOS individuellement via l’App Store. Le développeur Steve Moser a partagé les informations avec Bloomberg après avoir découvert du code dans l’application Netflix qui pointe vers une solution intéressante pour contourner les règles d’Apple.

Netflix devrait publier chaque jeu de son portefeuille individuellement sur l’App Store, chacun nécessitant un téléchargement séparé en plus de l’application principale. Le service est déjà disponible sur Android et utilise un système similaire. Sur Android, il existe un onglet jeux dédié dans l’application Netflix. Une fois que vous appuyez sur un jeu, il ouvre Google Play, vous demande de télécharger l’application, puis vous oblige à vous connecter à votre compte Netflix.

Vraisemblablement, cela fonctionnera de la même manière sur iOS. Vous devrez probablement télécharger un jeu depuis Netflix sur l’App Store, puis vous connecter à votre compte Netflix. La solution de contournement est intelligente mais pas idéale. Si Netflix fait cela, techniquement, cela n’enfreindrait aucune des directives de l’App Store. Mais je ne serais pas surpris si Apple empêche Netflix d’afficher l’onglet jeux qui apparaît sur Android. Ce ne sera probablement pas la grande solution tout-en-un cohérente que Netflix souhaite qu’elle soit.

La page des développeurs de Netflix sur Google Play montrant plusieurs jeux

D’autres services d’abonnement comme Setapp fonctionnent de manière similaire. Setapp est un service d’abonnement aux applications Mac qui a ajouté des applications iOS à la fin de l’année dernière. Setapp vous demande de télécharger ladite application depuis l’App Store, puis de scanner un code QR que vous obtenez dans le cadre de votre abonnement. Le code QR lancera l’application et confirmera votre abonnement. Le système Netflix exigerait simplement que vous vous connectiez à un compte manuellement plutôt que de scanner un code.

Setapp QR code pour configurer une application iOS

On ne sait pas quand Netflix prévoit de lancer son service de jeux sur iOS et iPadOS, mais il sera intéressant de voir à quoi ressemble la réception. La société a déjà confirmé son lancement sur iPhone et iPad via Twitter.

Que les jeux commencent📱🎮 Demain, Netflix Games commencera à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

