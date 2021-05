Bloomberg: Mac Pro 40 cœurs avec Apple Silicon, Mac mini haut de gamme en développement

Dans un nouveau rapport de Bloomberg aujourd’hui, nous avons de nouveaux détails sur ce que nous verrons probablement à mesure que Apple Silicon s’étendra au reste de la gamme Mac. On dit qu’Apple travaille sur un tout nouveau Mac Pro avec 40 cœurs, un Mac mini haut de gamme, et plus encore.

Nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades du passage d’Apple à l’utilisation de ses propres puces pour la gamme Mac, les machines les plus puissantes de l’entreprise étant toujours en attente de mise à jour.

Dans un rapport de Mark Gurman de Bloomberg ce matin, nous avons de nouveaux détails sur ce à quoi s’attendre pour l’ensemble de la gamme Mac, y compris le Mac Pro, le Mac mini, etc.

Mac Pro de nouvelle génération

En ce qui concerne le haut de gamme, les sources de Gurman indiquent qu’Apple travaille sur un Mac Pro à 40 cœurs. Ce sera passionnant de voir les performances étonnantes qu’Apple Silicon est en mesure d’apporter à la machine. Une puce à 20 cœurs est également en préparation et comme pour le GPU, les options comprendront 64 ou 128 cœurs.

Baptisé Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro repensé devrait se décliner en 20 ou 40 variantes de cœurs de calcul, composés de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les puces comprendraient également 64 options de cœur ou 128 options de cœur pour les graphiques. Le cœur de calcul compte parmi les 28 cœurs maximum offerts par les puces Intel Mac Pro d’aujourd’hui, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces désormais fabriquées par Advanced Micro Devices Inc.

Le Mac Pro de nouvelle génération a été plus mystérieux que les autres Mac de la gamme. Mais un précédent rapport de Bloomberg indiquait qu’il pourrait finir par être la moitié de la taille du Mac Pro actuel. Le rapport d’aujourd’hui réitère le même dicton «devrait ressembler à une version plus petite du design actuel».

Le rapport indique que le nouveau Mac Pro est «prévu pour l’année prochaine».

Mac mini haut de gamme

Sur le plan plus abordable, Apple travaille également sur un Mac mini plus puissant. L’automne dernier, Apple a lancé le premier Mac mini M1, mais il est plafonné à 16 Go de RAM et dispose d’un processeur / GPU à 8 cœurs.

Le rapport indique que le Mac mini plus puissant arrivera avec le même Apple Silicon que le prochain MacBook Pro avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs, 16 ou 32 cœurs graphiques et quatre ports au lieu de deux. La nouvelle puce du Mac mini haut de gamme et des prochains modèles de MacBook Pro aura également un moteur neuronal plus avancé.

Les puces incluent également jusqu’à 64 gigaoctets de mémoire contre un maximum de 16 sur le M1. Ils disposeront d’un moteur neuronal amélioré, qui traite les tâches d’apprentissage automatique, et permettent l’ajout de plus de ports Thunderbolt, qui permettent aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à des périphériques externes, que les deux sur le MacBook Pro M1 actuel.

Cependant, le rapport indique que le lancement du nouveau Mac mini n’est pas une chose sûre:

Apple pourrait retarder ou annuler le lancement de la nouvelle mini – comme elle l’a fait dans le passé – mais à terme, la société remplacera probablement la version équipée d’Intel qu’elle vend maintenant.

Après avoir lancé l’iMac M1 24 pouces lors de son événement Spring Loaded en avril, Bloomberg note également qu’Apple travaille sur une mise à jour Apple Silicon pour son plus grand iMac. Cependant, cela pourrait ne pas être lancé dès que d’autres nouveaux Mac sont en cours de développement:

Apple a également travaillé sur un iMac plus grand avec des processeurs internes, mais le développement de cette version a été interrompu il y a des mois en partie pour permettre à Apple de se concentrer sur la sortie du modèle 24 pouces redessiné ce mois-ci.

Le rapport d’aujourd’hui partage également plus de détails sur les prochains modèles de MacBook Pro qui pourraient être lancés cet été et un nouveau MacBook Air:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: