Bloomberg: Nouvel iPad mini avec des lunettes plus minces et aucun bouton d’accueil à venir cette année

Dans un nouveau rapport principalement axé sur l’iPad Pro redessiné, Bloomberg jette également un nouvel éclairage sur ce à quoi s’attendre de l’iPad mini. Le rapport indique qu’Apple prévoit un iPad mini repensé avec des lunettes plus petites et sans bouton d’accueil pour la fin de l’année.

Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations et la prise en charge d’Apple Pencil. En mai dernier, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini d’une taille comprise entre 8,5 pouces et 9 pouces au cours du premier semestre 2021. Cela ne s’est pas concrétisé, Apple s’étant plutôt concentré sur ses autres gammes d’iPad.

Bloomberg rapporte maintenant qu’Apple prévoit une nouvelle mise à jour de l’iPad mini plus tard cette année. “L’iPad mini mis à jour devrait avoir des bordures d’écran plus étroites tandis que la suppression de son bouton d’accueil a également été testée”, explique le rapport. Cela donnerait à l’iPad mini un design similaire à celui de l’iPad Air 4 et de l’iPad Pro. Les lunettes plus minces permettraient à Apple d’augmenter la taille de l’écran sans impact majeur sur la taille globale de l’appareil.

Il reste finalement à voir si Apple propose une refonte de l’iPad mini aussi radicale que la suppression du bouton d’accueil, mais nous savons maintenant que c’est au moins quelque chose en test. Cela a certainement du sens si Apple cherche un moyen de donner une nouvelle vie à son plus petit iPad en 2021.

Enfin, le rapport indique qu’Apple travaille également sur une version plus fine de son iPad d’entrée de gamme. Cela pourrait être publié plus tard cette année, aux côtés du nouvel iPad mini. Des rumeurs précédentes ont indiqué que l’iPad d’entrée de gamme adoptera un design similaire à l’iPad Air 3 qui a été initialement introduit en 2019.

Que pensez-vous des rumeurs d’un iPad mini avec un design de style iPad Pro ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

