Bloomberg pense que Trump a de bonnes chances de revenir bientôt sur Facebook ⋆ .

Un rapport récent de Bloomberg suggère que dans les semaines à venir, le nouveau conseil de surveillance de Facebook Inc. annoncera si Donald Trump sera autorisé à publier à nouveau sur Facebook et Instagram.

Le rapport suggère que sur la base de ses récentes décisions dans d’autres cas, le conseil d’administration semble sur le point de mettre fin à la suspension de Trump par Facebook, qui a commencé à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Le retour de Trump sur les réseaux sociaux renforcerait sa tentative de rester la figure dominante du Parti républicain, a suggéré Bloomberg et plus largement, il pourrait remodeler la façon dont le discours politique est régi pour les 2,8 milliards d’utilisateurs de Facebook, rendant plus difficile pour l’entreprise d’éliminer les nuisibles. contenu et mauvais acteurs.

Une décision pro-Trump pourrait également influencer d’autres plateformes, dont Twitter, qui a interdit définitivement l’ancien président après le saccage du Capitole, et YouTube, qui avait annoncé le 4 mars qu’il mettrait fin à sa suspension de Trump lorsque ce qu’ils ont appelé le risque de la violence politique recule.

Récemment, cependant, Facebook a nettoyé une interview entre Lara Trump et son beau-père, affirmant que le chat avait «violé» les règles et règlements en raison de l’interdiction continue.

Dans un e-mail, un représentant de Facebook a déclaré: «La voix du président Trump n’est actuellement pas autorisée sur nos plates-formes (y compris les nouveaux messages avec le président Trump s’exprimant. [Content] sera supprimé s’il est publié, ce qui entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes qui l’ont publié. «

L’e-mail, qui a été publié sur Instagram par le fils de Trump, Eric Trump, a déclaré: «Ces conseils s’appliquent à tous les comptes et pages de campagne, y compris Team Trump, d’autres véhicules de messagerie de campagne sur nos plates-formes et d’anciens substituts.

Il est difficile de dire ce qui va se passer, mais les critiques pensent que la Cour suprême de Facebook n’est qu’un moyen sournois pour Facebook de garder des choses plus «controversées» sur sa plate-forme pour obtenir plus d’engagement sans avoir à être directement coupable puisque la plupart des choses sont annulées.

