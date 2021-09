Bloomberg publie de fausses nouvelles sur Bitcoin alors que la Chine imprime 100 milliards de dollars – Trustnodes

Bloomberg, l’éditeur anti-bitcoin de l’ère pré-Internet, a envoyé de fausses “nouvelles de dernière minute” qui ont fait baisser le prix du bitcoin de 2 000 $, passant de 45 000 $ à 43 000 $.

Comme on peut le voir ci-dessus, Bloomberg a déclaré, sans lien avec une source, “la banque centrale chinoise dit que toutes les transactions liées à la crypto-monnaie sont illégales”.

C’est faux. Ce que la banque centrale de Chine a dit n’est qu’une réitération de ce qu’elle a dit en 2017. Publié le 15 septembre, la PBOC a déclaré :

« Les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales. Exercer des activités d’échange de monnaie légale et de monnaie virtuelle, échanger des monnaies virtuelles, acheter et vendre des monnaies virtuelles en tant que contrepartie centrale, fournir des services d’intermédiaire d’informations et de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement de l’émission de jetons, les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle et d’autres monnaies virtuelles liées Les activités commerciales suspectées de vente illégale de jetons et de billets, d’émission publique non autorisée de titres, d’exploitation illégale de contrats à terme, de collecte de fonds illégale et d’autres activités financières illégales sont strictement interdites et résolument interdites conformément à la loi. Ceux qui mènent des activités financières illégales connexes constituent un crime doivent faire l’objet d’une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi. »

C’est leur position depuis cinq ans et rien n’a changé, sauf qu’ils disent que les personnes en Chine qui aident les entreprises étrangères qui fournissent des services de cryptographie aux Chinois peuvent faire l’objet d’une enquête. Encore une fois, ce que vous attendez.

D’autant que cette même PBOC a imprimé près de 100 milliards de dollars cette semaine. 10 milliards de dollars seulement aujourd’hui et 71 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq derniers jours et plus probablement samedi.

Pour détourner l’attention de cette dévaluation massive du CNY et dissuader les citoyens chinois de s’échapper vers des valeurs refuges en actifs fixes, comme le bitcoin, ils se répètent peut-être dans l’espoir que Bloomberg déforme ses propos au point de fausses nouvelles.

Ce même Bloomberg se plaignait de la crypto « louche » où de faux communiqués de presse affectent son prix, et semble maintenant s’engager dans l’ombre elle-même.

En ce qui concerne la Chine, cependant, vous vous attendriez à ce qu’ils soient un peu plus attentifs aux personnes qui échappent à leur dévaluation au milieu de l’impression monétaire de masse, mais ils ne peuvent rien faire car le bitcoin est peer to peer et peut être échangé en tant que tel en dehors de tout système bancaire, donc on ne peut pas l’arrêter.

PBOC le reconnaît, affirmant que le commerce de crypto est en hausse en Chine. Comme vous vous en doutez, car cette impression n’est peut-être que le début, car 20% du PIB chinois sur le marché immobilier se trouve en difficulté.

