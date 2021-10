Avant l’événement Apple « Unleashed » de demain, Bloomberg est sorti avec son récapitulatif de dernière minute de tout ce à quoi s’attendre des nouveaux MacBook Pro. Le rapport se double des nombreuses modifications apportées au MacBook Pro, notamment la fin de la barre tactile, le retour de MagSafe, etc.

Rendez-vous ci-dessous pour obtenir tous les détails sur ce à quoi s’attendre des nouveaux MacBook Pro, selon Bloomberg…

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg résume tous les changements à attendre de la nouvelle actualisation du MacBook Pro. Les nouvelles machines devraient être disponibles dans des tailles de 14 et 16 pouces avec une technologie d’affichage mini-LED à plus haute résolution.

Citant un développeur qui a souhaité rester anonyme, Gurman dit que de nouvelles résolutions 3024 par 1964 et 3456 par 2234 ont commencé à apparaître dans l’analyse d’applications.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient également marquer le retour de la charge MagSafe avec des vitesses de charge «plus rapides». Pendant ce temps, la « fin de la Touch Bar est également probable », selon Gurman.

En plus de MagSafe, Gurman dit qu’Apple a « testé des versions des nouveaux modèles » avec un emplacement pour carte SD et un port HDMI. Fait intéressant, il ajoute également qu’Apple « a même envisagé de ramener un port USB-A à l’ancienne sur le MacBook Pro, mais il ne semble pas que la société le fera finalement ».

En ce qui concerne les spécifications internes, Gurman indique que les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces comprendront 10 cœurs de processeur avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie. Les acheteurs pourront choisir entre des configurations avec 16 cœurs graphiques et 32 ​​cœurs graphiques. Apple aurait également testé des « versions des puces MacBook Pro qui atteignent 32 Go et 64 Go » de RAM, en hausse par rapport à la limitation M1 actuelle de 16 Go.

On ne sait pas encore comment Apple marquera les nouvelles puces des MacBook Pro, mais Gurman spécule :

Si Apple veut donner à chaque puce son propre nom, « M1X » et « M1Z », avec le Z signifiant l’option avec de meilleures performances graphiques, est une possibilité. Cela correspondrait à la stratégie iPad Pro 2020. Cet iPad avait le même processeur que l’iPad Pro 2018 avec la puce A12X, mais un meilleur GPU. Apple a donc nommé la puce 2020 A12Z. Le développeur susmentionné m’a dit que de nouvelles puces MacBook Pro sont apparues dans les journaux sous les noms « M1 Pro » et « M1 Max ». Je ne dis pas qu’Apple suivra cette direction avec ses noms marketing réels, mais c’est une autre possibilité, quoique plus déroutante. Nous le saurons avec certitude dans à peu près 24 heures.

Enfin, se tournant vers l’avenir, Gurman déclare qu’Apple poursuit ses travaux sur les appareils Apple Silicon de nouvelle génération, notamment « un nouveau Mac Pro demi-taille, un MacBook Pro bas de gamme, un MacBook Air haut de gamme, un Mac mini et un nouvel iMac plus grand.

