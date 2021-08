Bloomberg s’associe à Galaxy Digital pour lancer un indice DeFi. Crypto nouveaux médias

La société américaine de services financiers et de gestion d’investissement Galaxy Digital et Bloomberg ont annoncé hier le lancement de l’indice Bloomberg Galaxy DeFi (ticker : DEFI). Selon Bloomberg, la société a élargi son offre de crypto pour répondre à la demande croissante de produits financiers décentralisés. Dans une annonce officielle, Bloomberg a révélé que Galaxy Fund Management, la plateforme de fonds de Galaxy Digital, propose désormais le Galaxy DeFi Index Fund.

Le secteur DeFi a connu une immense croissance au premier semestre de l’année en cours. Les principaux actifs DeFi, notamment UNI, AAVE, MKR et COMP, ont enregistré des gains substantiels depuis le début de 2021. L’indice Bloomberg Galaxy DeFi a été conçu pour suivre les performances des plus grands protocoles financiers décentralisés par capitalisation boursière. Dans le communiqué de presse, Alan Campbell, responsable de la gestion des produits pour l’activité Multi-Asset Index de Bloomberg, a déclaré que la finance décentralisée est en train de devenir le prochain thème d’investissement majeur au sein de la cryptographie. Alors que les solutions de liquidité et de conservation institutionnelle continuent de croître, DeFi est devenu une option de plus en plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, et nous continuerons de travailler avec Galaxy pour étendre notre offre d’indices cryptographiques, a-t-il ajouté.

Uniswap représente près de 40% du poids de l’indice.

Selon Bloomberg, Uniswap (UNI) représente près de 40 % du poids de l’indice Defi. L’actif AAVE représente 18%, suivi de Maker (MKR) à 12,7%. L’indice comprend également d’autres actifs DeFi de premier plan tels que Compound (COMP), Yearn.Finance (YFI), Synthetix (SNX), SushiSwap (SUSHI), ZXR (0x) et UMA. “Galaxy continue d’être le pionnier des incursions pour les institutions à la recherche d’une exposition à l’innovation au sein de l’écosystème de la cryptographie”, a déclaré Steve Kurz, associé et responsable de la gestion des actifs chez Galaxy Digital.