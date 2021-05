Bloomberg: un MacBook Pro repensé à venir dès cet été, jusqu’à 64 Go de RAM et une puce à 10 cœurs

Un nouveau rapport de Bloomberg indique aujourd’hui que la série de MacBook Pro repensée d’Apple avec Apple Silicon pourrait être lancée dès cet été. Les nouveaux MacBook Pro seraient dotés de huit cœurs hautes performances et de deux cœurs haute efficacité, disponibles en 16 ou 32 variantes de cœurs graphiques.

Dans cette configuration, les cœurs à haute performance seraient utilisés pour des tâches gourmandes en processeur tandis que les cœurs à haute efficacité seraient utilisés pour des besoins plus basiques. La puce M1 actuelle présente une conception à 8 cœurs avec quatre cœurs à haut rendement et quatre cœurs à hautes performances. Selon le rapport, les nouveaux MacBook Pro comporteront également un moteur neuronal amélioré pour le traitement des tâches d’apprentissage automatique.

Pour les nouveaux MacBook Pro, Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die: toutes deux comprennent huit cœurs haute performance et deux cœurs écoénergétiques pour un total de 10, mais seront proposés dans l’un ou l’autre 16 ou 32 variantes graphiques de base.

Les cœurs hautes performances se lancent dans des tâches plus complexes, tandis que les cœurs écoénergétiques fonctionnent à des vitesses plus lentes pour des besoins plus basiques tels que la navigation sur le Web, ce qui préserve la durée de vie de la batterie. Les nouvelles puces diffèrent de la conception du M1, qui comporte quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs écoénergétiques et huit cœurs graphiques dans l’actuel MacBook Pro 13 pouces.