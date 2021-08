Bloomberg va lancer un nouvel indice de financement décentralisé pour les institutions

Le marché de la cryptographie se porte bien aujourd’hui, la plupart des pièces importantes s’échangeant dans le vert. Il y a eu beaucoup de mouvements haussiers en cours dans l’espace crypto, et ils se poursuivent.

Bloomberg, le géant mondial de l’information commerciale et financière, étend sa couverture des marchés de la cryptographie avec un nouvel indice de finance décentralisée (DeFi).

Il vient d’être révélé que dans un nouveau communiqué de presse, Bloomberg indique que la société s’associe au gestionnaire d’actifs numériques Galaxy Digital pour lancer Bloomberg Galaxy DeFi Index.

Cela utilisera le symbole boursier « DEFI ». Le communiqué ajoute que l’indice de référence DeFi est “détenu et administré par Bloomberg Index Services Limited et est comarqué avec Galaxy”.

Alan Campbell, qui est à la tête de la gestion des produits pour l’activité indicielle multi-actifs de Bloomberg, déclare que DeFi est en train de devenir la prochaine grande tendance en matière d’investissements cryptographiques.

« Alors que les solutions de liquidité et de conservation institutionnelle continuent de croître, DeFi est devenu une option de plus en plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, et nous continuerons de travailler avec Galaxy pour étendre notre offre d’indices cryptographiques. »