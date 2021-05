Bloomberg vient de révéler quand Apple publiera ses nouveaux AirPods Pro 2 – .

Après plus de deux ans, Apple se prépare enfin à lancer une version améliorée des AirPods d’entrée de gamme, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Des sources connaissant les plans d’Apple indiquent à Gurman que les AirPod de troisième génération ressembleront aux AirPods Pro de première génération, avec des tiges plus courtes et un nouveau boîtier de charge pour mieux s’adapter au nouveau design. Ce rapport concorde avec les nombreuses fuites et rumeurs récentes.

En plus de réorganiser les AirPods standard, Apple prépare également ses AirPods Pro de deuxième génération, mais ils ne seront pas disponibles avant 2022. Tout comme leurs homologues moins chers, les AirPods Pro devraient également recevoir un rafraîchissement, éliminant ainsi la tige. tout à fait pour un design plus compact. Les sources affirment également que les AirPods Pro de deuxième génération «comprendront des capteurs de mouvement mis à jour axés sur le suivi de la condition physique». Sauf pour la date de sortie, cela corrobore également les rumeurs passées.

Plus tôt cette année, la rumeur semblait indiquer l’événement printanier d’Apple comme un point d’atterrissage probable pour au moins l’un des nouveaux AirPod, mais l’événement du 20 avril est venu et s’est déroulé sans une seule mention des écouteurs sans fil phares d’Apple. Gurman note dans son rapport qu’Apple avait initialement prévu de lancer les AirPods Pro 2 dès cette année, mais ces plans n’ont évidemment pas abouti.

Apple en supprimant la tige des AirPods Pro de nouvelle génération suivrait la tendance de l’industrie, car les Pixel Buds de Google, les Echo Buds d’Amazon et les oreillettes Surface de Microsoft ont tous éliminé les tiges ou les enveloppes d’oreille superflues. L’objectif semble être de rendre l’écouteur presque invisible pour un observateur tiers, et donc le nouvel AirPods Pro sera le plus petit à ce jour.

Nous avons apparemment eu des aperçus du nouveau design des AirPods Pro ces dernières semaines sous la forme de fuites Beats Studio Buds. Lors de l’exploration de données sur les versions bêta d’iOS 14.6 et tvOS 14.6, MacRumors a découvert des animations d’une paire d’écouteurs Beats inopinée qui étaient désignées dans le code sous le nom de Beats Studio Buds. Les écouteurs sont les premiers de Beats à ne pas avoir de contour d’oreille et s’adaptent donc entièrement à l’oreille. La conception sera différente, mais ce sera la forme et la taille générales de la prochaine génération d’AirPods Pro, selon toutes les fuites, rumeurs et rapports jusqu’à présent.

Selon Gurman, Apple se prépare à annoncer Beats Studio Buds le mois prochain, ce qui n’est pas surprenant après que la superstar des Lakers LeBron James ait été photographiée portant les écouteurs.

Enfin, bien qu’il ne soit pas prévu pour le moment d’actualiser prochainement les AirPods Max à 549 $, Gurman note qu’Apple vient de répondre à la demande pour les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme et a «discuté du lancement de variations de couleurs supplémentaires à l’avenir. . »

