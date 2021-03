Bloomberg vient peut-être de divulguer le moment du lancement du casque de réalité mixte d’Apple – .

Apple a annoncé les dates de l’événement WWDC 2021 plus tôt cette semaine, confirmant ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient. La conférence des développeurs de cette année ne reviendra pas à un format en personne. Comme l’année dernière, nous aurons une keynote virtuelle le 7 juin et les développeurs pourront assister gratuitement à l’événement.

La société a utilisé l’image ci-dessus pour annoncer la WWDC 2021, qui peut être une blague / teaser complexe que les gens ont essayé de déchiffrer. L’explication la plus simple est qu’Apple fait référence à une grande scène de son événement Mac en novembre lorsque Craig Federighi a mis l’ambiance pour montrer au public virtuel à quelle vitesse les Mac équipés de M1 se réveillent du sommeil. Le personnage animoji dans l’annonce de la WWDC d’Apple reconstitue cette cascade hilarante. Mais beaucoup de gens feront également attention aux lunettes, qui pourraient être là pour taquiner autre chose: les casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) souvent répandus d’Apple. Ou… ça pourrait être rien.

Il ne serait pas improbable pour Apple de dévoiler un produit matériel tel que des lunettes VR, AR ou de réalité mixte (MR). Ces appareils ont besoin de l’assistance des développeurs bien avant d’être prêts à être lancés dans une version commerciale. Apple pré-annonce rarement les appareils, mais il l’a fait avec l’iPhone et l’Apple Watch. Même le Mac mini à moteur M1 a été lancé en douceur l’année dernière lorsque Apple en a mis une version à la disposition des développeurs.

En revanche, l’image ci-dessus ne doit pas être vue comme autre chose qu’un teaser. Apple est bien au courant de toutes les rumeurs sur ses projets de lunettes intelligentes, la plupart d’entre elles détaillant actuellement le casque de réalité mixte. La société sait probablement que les fans liraient trop dans cette image. Apple n’a peut-être pas le temps d’annoncer un appareil VR lors d’un événement bondé comme la WWDC, où les dirigeants doivent passer par plusieurs systèmes d’exploitation dans un court laps de temps. Mais Apple pourrait également chercher à dévoiler les lunettes MR à un moment donné plus tard cette année lors d’un événement en personne.

Ce paragraphe sur les lunettes est inséré dans une newsletter Bloomberg:

Au cours des prochains mois, la société est sur le point d’annoncer un casque de réalité mixte, son premier nouvel appareil majeur depuis 2015. Si possible, Apple ne voudra pas faire une annonce aussi critique lors d’un événement en ligne. Il veut des employés, des médias, ses partenaires et développeurs dans la salle.

La newsletter se concentre sur le désir d’Apple de revenir aux opérations en personne, à la fois pour les affaires quotidiennes et les événements en personne. C’est le contexte du paragraphe ci-dessus. Nous n’obtenons aucune autre information sur les lunettes MR d’Apple. Mais la friandise vient de Mark Gurman, qui a été une source constante de fuites Apple précises.

Bloomberg a précédemment signalé que le casque MR serait coûteux et qu’Apple prévoyait de vendre une seule unité par jour et par magasin de détail, soit environ 180 000 unités par an. Selon certaines fuites, l’appareil coûterait 3000 dollars, tandis que l’analyste Ming-Chi Kuo – le plus précis Apple le plus précis au monde – a déclaré que le casque coûterait environ 1000 dollars. Kuo a mentionné plusieurs détails sur les lunettes MR dans ses notes de recherche. L’appareil sera censé être à peu près aussi lourd qu’un iPhone et comportera plus d’une douzaine de caméras ainsi qu’une technologie de suivi oculaire. Un rapport différent indique que le portable MR comportera deux écrans 8K qui diffuseront le contenu sur les rétines du porteur.

La plupart de ces rumeurs affirment qu’Apple prévoit de lancer les lunettes MR en 2022, avec un casque AR à suivre trois ans plus tard. Si Apple prévoit de sortir des lunettes MR l’année prochaine, il les annoncera certainement à un moment donné en 2021 afin que les développeurs puissent travailler sur des applications prenant en charge la nouvelle plate-forme.

