Bloqué sur Whatsapp ? Découvrez comment savoir si vous avez été bloqué | INSTAGRAM

L’une des applications les plus utilisées au monde est sans aucun doute la messagerie WhatsApp dans laquelle il existe de nombreuses situations et astuces que vous devez connaître pour l’utiliser de la meilleure façon possible.

Il est devenu l’un des outils les plus nécessaires dans notre vie quotidienne, car avec lui nous communiquons avec nos proches ou avec des utilisateurs avec lesquels nous avons besoin d’échanger un message.

Cela pourrait aussi vous intéresser : WhatsApp : Astuce pour ne pas laisser en vu et ne pas oublier de répondre

L’application a différents les fonctions et il y en a de plus en plus Nouveautes Oui des trucs cela peut vous aider à être plus clair sur ce qui se passe, comme savoir si un contact vous a bloqué ou non.

L’application protège votre vie privée afin que vous ne receviez jamais aucune notification sans le contact que vous avez fermé à clé mais Plate-forme il vous le fait savoir et vous donne des signaux qui peuvent le confirmer.

La première et la plus claire est que si vous vous arrêtez recevoir des messages de ce contact ou que vous ne voyez plus son statut, vous pouvez être bloqué.

Lorsque vous envoyez un message et qu’il ne reste qu’un seul pop-corn et que vous ne pouvez pas appeler la personne, il s’agit d’un test clair pour confirmer que vous êtes également bloqué.

Il existe également d’autres possibilités mais cela ne signifie pas nécessairement toujours que vous étiez bloqué.

Vous vous demanderez sûrement si vous pouvez vous débloquer au cas où ils l’auraient fait, cependant, ce n’est pas possible, ce doit être le contact qui a effectué cette action.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans Android, vous allez sur WhatsApp, vous allez dans les paramètres, puis dans le compte, sélectionnez la confidentialité et enfin dans l’option contacts bloqués, vous pouvez y ajouter sélectionner les contacts que vous souhaitez modifier dans leur statut de blocage.

Sur iPhone il faut aller dans paramètres puis compte puis sélectionner confidentialité puis dans la section bloqué et enfin ajouter un nouveau

WhatsApp n’a pas de fonction qui se cache lorsque vous êtes en ligne, mais si vous voulez lire les messages qu’ils vous ont envoyés et que vous ne voulez pas qu’ils sachent que vous êtes connecté, vous pouvez mettre votre appareil en mode avion puis revenir à la normale , une astuce très utile.