Bloquer la date: la cérémonie de remise des diplômes de Minecraft montrera la construction détaillée du groupe UW à Seattle

Un diplôme d’études collégiales est considéré comme l’un des éléments constitutifs d’un avenir prospère. Si le diplôme lui-même est composé de blocs de construction, félicitations pour votre spécialisation en méta.

UDub Minecraft, un groupe composé d’étudiants actuels et anciens de l’Université de Washington passionnés par le jeu vidéo populaire de Microsoft, invite les gens à assister à la cérémonie d’ouverture de l’école via le monde en blocs de Minecraft le 12 juin.

Maintenant un club officiel à UW, UDub Minecraft a été lancé en mars dernier dans les premiers jours de la pandémie COVID-19. L’objectif était de créer une version virtuelle très détaillée du campus de Seattle et des zones environnantes telles que The Ave, University Village et la station de tramway à proximité.

Mura Sana, originaire de Seattle qui étudie l’informatique, obtient son diplôme en juin. Elle est actuellement à la tête du groupe et a déclaré mardi à . que plus de 300 constructeurs et décorateurs avaient aidé à créer le campus UW.

«Les étudiants actuels et diplômés visitent le serveur et sont immédiatement plongés dans la nostalgie d’être sur le campus», a déclaré Sana. «Les futurs étudiants peuvent explorer le campus sans avoir à y être physiquement, et cela peut les aider à décider de participer ou non.»

UDub Minecraft organise chaque semaine des «parties de construction» où une partie spécifique du campus ou de ses environs est travaillée. Les zones à découvrir sont la Place Rouge, le Quad (et les fleurs de cerisier) et la fontaine Drumheller. Une vidéo de l’automne dernier, ci-dessous, propose une visite détaillée du campus de Minecraft.

Depuis sa création, le groupe s’est élargi pour participer à des événements universitaires officiels et a noué des partenariats avec des majors spécifiques, comme la Foster School of Business.

La 146e cérémonie de lancement annuelle de l’UW sera numérique le 12 juin, à partir de midi, heure du Pacifique, et l’événement interactif est conçu pour présenter les étudiants utilisant la technologie. Il y aura un théâtre virtuel et des sièges virtuels et un pré-spectacle «Purple Carpet».

«Rien ne peut se comparer à l’expérience en personne et au stade Husky, mais nous nous efforçons de faire le début le plus près possible de la réalité», a déclaré Sana à propos de l’événement Minecraft, qui commence à 15 heures. Husky Stadium avec une extrême attention aux détails pour vous assurer que vous vous sentez comme si c’était en personne. »

Et au moins ces casquettes de graduation sont belles et carrées.

L’inscription est maintenant ouverte pour UDub Minecraft Commencement. L’événement est gratuit et vous n’avez pas besoin d’un compte Minecraft.