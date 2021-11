Bloquer sur WhatsApp sans qu’ils le sachent : c’est comme ça | La technologie

Il existe un moyen silencieux et invisible de bloquer cette personne que vous ne supportez pas ou qui vous rend la vie impossible sur WhatsApp, et le mieux est que les bloqués ne sauront jamais que leurs messages ne vous parviennent pas.

Nous avons tous eu de mauvaises expériences avec l’application de messagerie de Mark Zuckerberg, maintenant détenue par Meta au lieu de Facebook (c’est pourquoi ils ont changé le nom bien qu’ils restent les mêmes).

Et quand cela arrive, la situation n’est pas du tout agréable, puisque Nous utilisons cette même application à toute heure pour parler avec nos parents, frères et sœurs et amis.

Malgré cela, une seule personne peut ruiner notre expérience avec l’application, devenir effrayée ou anxieuse à propos de cet outil.

Pour cette raison, nous allons vous apprendre à bloquer sur WhatsApp sans que personne ne le sache, ce qui peut ainsi éviter un conflit encore plus important.

Comme vous le savez, lorsque vous bloquez quelqu’un, cette personne ne peut plus voir votre photo de profil, votre dernière connexion et ses messages restent uniquement envoyés, pas reçus. Et c’est dangereux selon les cas. Pour cette raison, vous vous apprenez une alternative plus sûre et plus efficace : le silence.

Pour le faire il vous suffit de :

Sélectionnez la personne que vous souhaitez bloquer, cliquez sur le contact et consultez ses informations. Cliquez sur l’option désactiver les notifications Maintenant Archivez le chat du contact. C’est-à-dire, appuyez et maintenez le contact et cliquez sur le symbole de l’enveloppe, en haut à droite.

Avec ces étapes simples, cette personne, peu importe combien elle vous écrira, n’apparaîtra pas sur votre WhatsApp et la meilleure chose est qu’elle ne saura rien de ce que vous avez fait pour ne pas lire ses messages.

C’est le moyen le plus efficace et le moins violent de retirer quelqu’un de votre vie quand vous ne voulez pas vous affronter directement.