BLOQUEURS DU Brexit : Comment les militants des droits des animaux causent d’énormes problèmes dans les accords commerciaux | Politique | Nouvelles

Le projet de loi sur le bien-être animal (Sentience) a fait la une des journaux pour de nouvelles mesures qui incluent l’interdiction de faire bouillir les crabes et les homards vivants, mais visent plus largement à empêcher les morts cruelles de créatures capables de penser et d’avoir des sentiments.

La législation controversée a été liée à la nouvelle épouse de Boris Johnson, Carrie, qui est une éminente militante des droits des animaux et travaille pour la Fondation Aspinel, un organisme de bienfaisance pour la conservation.

L’une des principales propositions de la législation serait un nouveau comité avec des membres non élus qui aurait le pouvoir d’examiner les nouvelles lois et accords commerciaux pour supprimer les mesures qui violeraient les droits des animaux.

Dans des témoignages récents, le Dr Penny Hawkins, chef du département Animals in Science, Direction du plaidoyer et des politiques de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), a déclaré que si la loi avait déjà été en place, le comité aurait pu interférer avec le récent accord commercial avec l’Australie.

Lorsqu’on lui a demandé si l’accord australien aurait été bloqué, elle a répondu aux députés : « Oui, exactement. C’est pourquoi il est si important d’examiner attentivement cette loi, pour s’assurer qu’elle peut faire une différence pour les animaux.

« Comme nous le savons tous, l’article 13 de la [EU’s] Le traité de Lisbonne lui-même contenait des clauses d’exemption qui autorisaient la cruauté envers les animaux s’il y avait une raison culturelle, par exemple.

“Il est absolument essentiel de s’assurer que ce projet de loi comprend enfin suffisamment de détails pour empêcher que ce genre de cruauté envers les animaux ne soit légitimé par des accords commerciaux.”

Les députés conservateurs ont admis avoir des inquiétudes sur cet aspect du projet de loi qui doit maintenant être examiné à la Chambre des Lords.

Le député conservateur de Bury South, Christian Wakeford, a déclaré: «La sensibilité animale est importante, mais donner un droit de veto aux groupes non élus lorsque les députés ne comprennent même pas cela semble tout simplement faux.

“Nous devrions utiliser ces accords commerciaux pour aider à améliorer les droits des animaux, pas seulement pour annuler des choses parce que nous n’aimons pas les pratiques actuelles.”

Un ancien ministre, qui ne voulait pas être nommé en raison des inquiétudes suscitées par les représailles des militants des droits des animaux, a déclaré : « C’est une législation ridicule qui pourrait nuire au commerce de la Grande-Bretagne et à sa portée mondiale.

« Le problème est que des organisations comme la RSPCA ont été reprises par des militants radicaux aux programmes extrêmes et nous semblons danser sur leur rythme. »

Tim Bonner, directeur général de la Countryside Alliance, a déclaré : « Tel qu’il est rédigé, ce projet de loi causera toutes sortes de maux de tête au gouvernement et est ouvert à la manipulation. accords commerciaux et d’autres que les membres de PETA devraient y siéger. Il est encore temps pour les ministres de clarifier les pouvoirs et les attributions de ce comité, afin d’éviter un acte d’automutilation.

Le gouvernement s’est engagé à adopter la législation sur les droits des animaux la plus stricte au monde.

Cependant, les accords qui pourraient être touchés incluent un lucratif avec les États-Unis où l’agriculture sera une partie importante des négociations.

Déjà, il y a une dispute sur le chlore utilisé en Amérique pour nettoyer les poulets, mais le projet de loi sensible pourrait également avoir un impact sur d’autres domaines, notamment le homard du Maine ainsi que le bœuf.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a tenté de briser les barrières avec les États-Unis sur les produits agricoles et a récemment obtenu un accord permettant de vendre du bœuf britannique en Amérique pour la première fois en 20 ans.

Elle travaille actuellement à la fin d’un embargo sur l’agneau, mais certains ministres ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les restrictions britanniques pourraient avoir un impact sur ses pourparlers.