Blossoms dévoile un nouveau single et une nouvelle vidéo, ‘Care For’

Fleurs ont dévoilé un tout nouveau single « Care For » et sa vidéo d’accompagnement. La vidéo est réalisée par Edwin Burdis, l’ancien directeur créatif d’Arctic Monkeys qui a travaillé sur les albums Tranquility Base Hotel & Casino et AM du groupe.

Parlant de « Care For », Tom Ogden de Blossoms déclare : « J’ai passé beaucoup de temps à écouter The Style Council, Diane Ross, La double fantaisie de John et Yoko & Billy Océan. Dans ma tête, ils se réunissent tous sur cet air, pour aider à créer la fin ultime de la soirée, la danse disco du mariage.

L’album studio le plus récent de Blossoms, Foolish Loving Spaces de 2020, est arrivé au n ° 1 du classement des albums britanniques et a présenté les singles “The Keeper” et “Your Girlfriend”. Le groupe a également sorti un double album In Isolation/Live From The Plaza Theatre, Stockport l’année dernière, qui s’est classé au n ° 5 du classement des albums britanniques, faisant du groupe le seul groupe à avoir eu deux albums différents dans le Top 5 en 2020. Blossoms a vendu 604 747 albums au cours de sa carrière à ce jour dans le monde, dont plus de 340 000 au Royaume-Uni et a amassé plus de 484 millions de streams dans le monde, dont 319 millions au Royaume-Uni.

Cependant, le groupe est relativement calme depuis ce succès de 2020. En novembre de l’année dernière, ils ont sorti une double face A, « Veille de Noël (objectif de l’âme) »/« Ça va être un hiver froid. » Produit par James Skelly de The Coral et Rich Turvey (qui a également coproduit “Care For”), qui ont tous deux travaillé sur le deuxième album studio du groupe, Cool Like You, “Christmas Eve (Soul Purpose)” met en vedette le Stockport Junior Voices Choir de la ville natale du groupe.

Blossoms a également publié son dernier documentaire Retour à Stockport sur YouTube en novembre 2020. Back To Stockport revient à Edgeley Park du Stockport County FC où le groupe a donné un spectacle de retour à la maison en juin 2019. Il présente des moments dans les coulisses avec Blossoms et des interviews individuelles ainsi que des images de la performance elle-même .

