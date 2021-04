Blossoms en tête d’affiche d’un concert pilote non socialement éloigné à Liverpool

Un concert pilote de coronavirus a été annoncé à Liverpool, avec Fleurs mis en tête de l’événement de mai. Le concert, surnommé “ Sefton Park Pilot ”, s’inscrit dans le cadre d’une série d’événements pilotes organisés par le gouvernement en vue de la sortie progressive de l’Angleterre du verrouillage d’ici la fin du mois de juin.

5 000 fans pourront assister à l’événement du 2 mai à Sefton Park, qui accueille normalement 7 500 spectateurs. Les participants devront passer un test COVID-19 à flux latéral dans un centre de test local avant d’être autorisés à entrer, ainsi qu’un autre test après le spectacle. Pendant le spectacle, il ne leur sera pas demandé de porter des masques ou de pratiquer la distanciation sociale.

Billets pour le spectacle – qui comprendra également The Lathums et Zuzu – peut être acheté sur la base d’un billet par personne à partir de 10h BST aujourd’hui (18 avril). Pour être éligible, les fans doivent également être âgés de plus de 18 ans, vivant dans la région de Liverpool City et inscrits auprès d’un médecin généraliste local, en bonne santé et ne présentant aucun signe de symptômes du COVID-19.

Les fans ne seront pas autorisés à entrer s’ils ont été informés qu’ils sont cliniquement vulnérables, qu’ils se protègent ou qu’une personne avec laquelle ils vivent se protège ou s’ils sont enceintes.

Le concert est organisé par les promoteurs du Festival Republic, dont le patron Melvin Benn a déclaré: «Le pilote de Sefton Park est un événement vital et scientifique qui aidera à ouvrir l’industrie de la musique live de manière sûre et sécurisée. Cet événement ne consiste pas à pousser des vaccins ou des passeports – nous ne voulons en aucun cas limiter la participation à nos événements.

Il a poursuivi: «En travaillant avec le gouvernement, nous voulons créer un plan universel de réouverture et démontrer que nous pouvons le faire en toute sécurité. Le secrétaire d’État Oliver Dowden et son équipe du DCMS font preuve d’un réel engagement à en faire une réalité en lançant le programme de recherche sur les événements et le projet pilote de Sefton Park. »

Benn a ajouté: «La musique live est une partie vitale de la vie de tant de gens. Cet événement est la première étape pour remettre les festivals sur les rails cette année. Il s’agit de démontrer notre engagement absolu que nous pouvons ouvrir et ouvrirons le 21 juin. Nous voulons ramener les fans du festival aux événements en toute sécurité cette année. Nous avons tous besoin d’un été de musique live. »