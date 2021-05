Blox nomme Shivani Karia Jhaveri au poste de directrice du marketing

En tant que directeur du marketing, le rôle de Jhaveri est de faire sortir la nouvelle marque de zéro avec d’autres fonctions de direction

Plateforme d’achat immobilier, Blox a nommé Shivani Karia Jhaveri en tant que directrice du marketing et membre fondateur. Elle possède plus d’une décennie d’expérience dans le marketing allant du marketing de luxe à la stratégie et à la création de marques. Jhaveri a déjà travaillé avec House of Anita Dongre en tant que responsable de la marque et a assumé des rôles marketing transversaux pour toutes les marques de luxe.

En tant que directrice du marketing, le rôle de Jhaveri est de repartir de zéro avec d’autres fonctions de direction en tant que membre fondateur avec son expertise dans le positionnement des produits et le marketing numérique direct aux consommateurs.

Son rôle implique également la découverte et la création de marque pour la nouvelle entreprise, car elle a joué un rôle déterminant dans la constitution de toute l’équipe tout en pilotant la vision stratégique de l’entreprise. Elle jouera le rôle principal dans la prise de décision sur le produit, le positionnement sur le marché, l’image de marque ainsi que les décisions commerciales majeures pour l’entreprise.

«Avec son expertise et son ambition, elle a vraiment été une force motrice pour Blox – depuis sa conceptualisation jusqu’à ce qu’elle soit aujourd’hui. Je suis convaincu qu’elle assumera son rôle avec beaucoup de zèle et contribuera de manière significative à la croissance de l’entreprise à l’avenir », a déclaré Aditya Jhaveri, fondatrice et PDG de Blox.

Blox est un système en ligne entièrement intégré et doté de la technologie qui permettrait aux acheteurs de parcourir un inventaire parfaitement vérifié, directement répertorié par les développeurs. En utilisant la science des données et des algorithmes propriétaires, la société permettra également aux clients de comparer les propriétés de manière équitable, et la transparence des prix entraînera une augmentation des transactions dans l’industrie. Les produits numériques permettront également aux clients de planifier des visites de sites avec des experts en vente. Après la sélection du logement, la plate-forme offrira aux clients de multiples installations numériques pour des processus tels que la paperasse avec les développeurs, le paiement des droits de timbre, l’assistance au prêt immobilier et l’enregistrement de la propriété, le tout dans le cadre d’une expérience d’achat de maison via une plate-forme, avec une capacité complète en ligne et hors ligne et fonctionnalité.

