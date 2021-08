Blu G91 Pro annoncé : deux pas en avant, deux pas en arrière ?

in

Crédit : Luke Pollack / Android Authority La marque américaine Blu a lancé le smartphone G91 Pro. Le téléphone offre une charge filaire beaucoup plus rapide et plus de RAM que son prédécesseur. Nous voyons cependant plusieurs réductions sur le papier.

La marque américaine de smartphones Blu a lancé le G90 Pro l’année dernière, commercialisé comme un smartphone de jeu axé sur le budget. Bien sûr, il n’avait pas d’écran à taux de rafraîchissement élevé ou de silicium phare, mais il délivrait toujours une quantité respectable d’énergie et une énorme batterie.

Maintenant, Blu est revenu à la planche à dessin pour le Blu G91 Pro, et il semble que nous ayons quelques mises à niveau ainsi que quelques rétrogradations. Pour commencer, le nouveau téléphone propose le SoC Helio G90 4G, qui est en fait une très légère dégradation par rapport au processeur Helio G90T du G90 Pro.

Le dernier téléphone de Blu voit également un système de caméra arrière dégradé sur papier, remplaçant la caméra principale Sony IMX582 48MP du G90 Pro pour le capteur Samsung Isocell GM1 48MP plus économique. Le G91 Pro remplace également l’appareil photo ultra-large 8MP du téléphone précédent en faveur d’un appareil photo grand angle 5MP. Sinon, vous disposez toujours d’une paire de capteurs 2MP pour les effets de profondeur et les prises de vue macro. Bien sûr, le matériel de l’appareil photo n’est pas le summum de la qualité d’image, nous devrons donc attendre un verdict à cet égard.

Crédit : Luke Pollack / Autorité Android

Nous voyons cependant quelques améliorations majeures, à commencer par les vitesses de charge. Le téléphone dispose désormais d’une charge filaire de 30 W contre 18 W dans l’appareil précédent. Cela devrait entraîner des temps de charge sensiblement plus rapides étant donné que nous avons une batterie importante de 5 000 mAh à bord. Sinon, la charge sans fil 10W est toujours disponible si vous préférez utiliser des blocs de charge.

Une autre mise à niveau notable est que le nouveau téléphone dispose désormais de 6 Go de RAM sur les 4 Go de l’ancien téléphone. Cela devrait rendre le multitâche plus agréable.

Le Blu G91 Pro est également équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces (toujours à 60 Hz), de 128 Go de stockage extensible, d’un appareil photo de 16 MP dans une découpe centrale, d’un scanner d’empreintes digitales arrière et d’Android 11.

Blu dit que le G91 Pro a un prix recommandé de 249,99 $ via Amazon, mais il réduit de 100 $ ce prix dans le cadre d’une promotion de lancement. La société offre également de véritables écouteurs sans fil aux « premières centaines » de personnes qui achètent le téléphone. L’appareil sera mis en vente le 25 août et sera disponible dans les options de couleur Moonstone et Graphite.