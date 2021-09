Blue Bayou Cast: où vous avez déjà vu les acteurs

Emory Cohen (Denny)

Le personnage de flic de Mark O’Brien, Ace, a un partenaire raciste nommé Denny, joué dans Blue Bayou par Emory Cohen, qui a fait ses débuts à la fin de son adolescence dans le drame de 2008 Afterschool, avant de jouer un adolescent en difficulté dans The Place Beyond the Pines face à Ryan Gosling et, plus tard, rejoignant le casting de Smash sur NBC.

Il continuerait à apparaître dans des drames difficiles (comme Hot Summer Nights, Shot Caller et Lords of Chaos), ainsi que dans des pièces plus légères (comme War Machine ou Brooklyn), et même des images de genre (comme Sweetheart et Flashback) et plus encore. TV (à savoir The OA de Netflix). Il jouera bientôt dans une prochaine série Netflix intitulée Florida Man, le prochain film Netflix de Jeremy Saulnier Rebel Ridge, et apparaît aux côtés d’un casting de stars (dont Oscar Isaac) dans Big Gold Brick.