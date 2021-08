Blue Beetle: ce que vous devez savoir sur Jaime Reyes de DC Comics

Il existe quelques itérations différentes de l’origine du scarabée bleu de Jaime Reyes

Dans les débuts de Infinite Crisis de Jaime Reyes, le Scarab qui le transforme en Blue Beetle (ce qui lui a finalement valu une place dans les Teen Titans) est le même que celui que Dan Garrett a utilisé et que Ted Kord n’a pas pu utiliser, qui est accidentellement envoyé à El Paso, où il le trouve, le ramène chez lui, et découvre qu’il s’est attaché à lui dans son sommeil.

Cela a été réécrit en 2011, avec le lancement de The New 52, ​​à la suite de Jaime essayant de protéger son ami, Paco, des voleurs extraterrestres qui cherchaient à récupérer le scarabée, qui s’est collé à sa colonne vertébrale après qu’un couteau de voleur l’ait frappé quand il était être gardé dans un sac à dos sur le dos de Jaime. La restauration la plus récente de l’univers DC, Rebirth, restaure à la fois l’existence de Ted Kord (qui essaie d’aider à retirer le Scarab de la colonne vertébrale de Jaime) et rend à nouveau l’appareil éponyme magique au lieu d’extraterrestre.