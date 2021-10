Blue Bloods, comme toute bonne procédure policière, est rempli de personnages joués par des stars invitées qui n’apparaissent que dans une poignée d’épisodes, mais font toujours des apparitions mémorables. Au cours de la saison 9, Blue Bloods a fait appel à Lou Diamond Phillips en tant que nouveau méchant pour le détective Danny Reagan (Donnie Wahlberg), et est déjà devenu un personnage préféré des fans. Il est même apparu dans les épisodes de la saison 10. Le comédien Aasif Mandvi a également joué un rôle étonnamment sérieux dans les épisodes des saisons 9, 10 et 11.

De nombreuses stars invitées de la série apparaissent dans un seul épisode, mais quelques-unes sont apparues fréquemment au fil des ans. Kevin Dillon est apparu à quelques reprises en tant que gendre de Danny, tandis que Lorraine Bracco est apparue en tant que politicienne libérale new-yorkaise qui s’est heurtée au commissaire Frank Reagan (Tom Selleck). Dans la saison 12, Treat Williams est revenu pour un autre épisode, tandis que Stacy Keach apparaît lors d’un épisode de novembre. De nombreuses stars invitées ont également une autre chose en commun : elles incarnent souvent les amis de longue date de Frank. Après tout, qui raterait une chance d’agir aux côtés de Tom Selleck ?

Faites défiler pour jeter un œil à certaines des meilleures stars invitées que Blue Bloods ait eues. Les nouveaux épisodes sont diffusés le vendredi à 22 h HE. sur CBS. Les épisodes passés sont également disponibles en streaming sur Paramount+.

Traiter Williams

Treat Williams fait des apparitions assez régulières dans Blue Bloods depuis 2016. Il incarne Lenny Ross, un autre ami de Frank qui a servi dans la police avec lui. Lenny vient souvent voir Frank avec un problème ou une grosse offre. Lors de la dernière apparition de Lenny, il a offert à Frank un emploi confortable à la NFL. Bien sûr, Frank l’a refusé.

Ed Asner

Dans l’épisode « Vested Interests » de mars 2020, le légendaire Ed Asner est apparu sous le nom de Chuck Kennedy, un vieil ami de Frank dont la maison est envahie. Cela s’est avéré être l’un des derniers rôles télévisés d’Asner. Asner est décédé le 29 août 2021 à l’âge de 91 ans.

Lou Diamond Phillips

(Photo : Craig Blankenhorn/CBS)

Lou Diamond Phillips a joué Luis Delgado, l’homme qui a incendié la maison de Danny à la fin de la saison 7. Delgado, un tueur à gages pour les cartels mexicains sur lesquels Danny enquête, était mort à la fin de la première de la saison neuf. Cependant, il s’avère qu’il était vivant et qu’il est maintenant en fuite. Il a également révélé que la femme de Danny, Linda (Amy Carlson) n’était pas décédée dans un accident d’hélicoptère comme on le pensait auparavant. La mort de Linda a été ordonnée par un cartel en représailles à l’enquête de Danny.

Kevin Dillon

(Photo : Craig Blankenhorn/CBS)

L’ancienne star d’Entourage, Kevin Dillon, a joué deux fois le frère de Linda, Jimmy O’Shea, dans Blue Bloods. Il est apparu pour la première fois dans « Hard Bargain » en 2017, puis est revenu pour « Close Calls » de la saison dernière. Jimmy a toujours eu des démêlés avec la justice, mais il a accepté d’aider Danny dans une enquête la dernière fois que nous l’avons vu.

Aasif Mandvi

(Photo : CBS)

L’ancien correspondant du Daily Show, Aasif Mandvi, est mieux connu pour faire rire le public. Cependant, il a récemment assumé des rôles et des stars plus sérieux en tant qu’oncle Monty dans A Series of Unfortunate Events de Netflix. Il a rejoint Blue Bloods cette saison en tant que Shamar Charwell, partenaire d’Erin (Bridget Moynahan) au bureau du procureur de district. Il n’est apparu que dans trois épisodes jusqu’à présent.

Mélissa Benoist

Bien avant que Melissa Benoist ne devienne Supergirl, et encore plus longtemps avant qu’elle n’obtienne son premier rôle dans Glee en tant que Marley Rose, Benoist a joué dans un épisode de Blue Bloods. Elle est apparue dans l’épisode de la première saison « Privilege ».

Comme beaucoup d’acteurs new-yorkais débutants, la première carrière de Benoist comprenait des apparitions en un seul épisode dans Law & Order: Criminal Intent et Law & Order: Special Victims Unit. Plus tôt cette année, Benoist a fait ses débuts à Broadway dans Beautiful: The Carole King Musical, montrant à quel point elle a parcouru en huit ans.

Karen Allen

(Photo : David Livingston/.)

Karen Allen, bien-aimée pour son rôle de Marion Ravenwood dans Les Aventuriers de l’Arche perdue et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, est apparue dans l’épisode de 2014 intitulé « Unfinished Business » en tant que Betty Lowe. Dans l’épisode, elle a joué une mère qui demande à Frank de trouver le tueur de sa fille. Allen est également récemment apparu dans les films Year by the Sea et Bad Hurt.

Bébé Neuwirth

(Photo : Craig Blankenhorn/CBS)

La double gagnante des Emmy Bebe Neuwirth est apparue dans huit épisodes de Blue Bloods dans le rôle de Kelly Peterson, l’inspecteur général supervisant le service de police. Après avoir passé quatre ans sur Madame la secrétaire, l’ancienne actrice de Cheers est revenue à Blue Bloods plus tôt cette année. Elle a fait sa dernière apparition dans l’épisode de la saison neuf « Meet the New Boss ».

Geoffrey Owens

(Photo : Larry Busacca / Personnel / .)

L’ancien acteur de Cosby Show Geoffrey Owens est apparu dans l’épisode 2017 « Love Lost » en tant que Sgt. Marcheur. En septembre, Owens a attiré plus d’attention après qu’une photo de lui travaillant chez un commerçant du New Jersey Joe’s soit devenue virale. L’incident a conduit Owens à obtenir des rôles dans NCIS: New Orleans et The Haves and Have Nots de Tyler Perry.

Bobby Cannavale

(Photo : John Lamparski/.)

Si vous filmez une émission à New York, vous devez impliquer Bobby Cannavale. Le double lauréat d’un Emmy est apparu dans trois épisodes de 2010 à 2011 sous le nom de Charles Rosselini – « Brothers », « Family Ties » et « My Funny Valentine ». Cannavale joue maintenant sur Amazon’s Homecoming aux côtés de Julia Roberts. Il est également apparu dans Ant-Man and the Wasp plus tôt cette année en tant que Paxton.

Lorraine Bracco

(Photo : CBS)

La Lorraine Bracco nominée aux Oscars est surtout connue pour ses rôles de Karen Hill dans Goodfellas et du Dr Jennifer Melfi dans The Sopranos. Elle est apparue dans cinq épisodes de Blue Bloods de 2017-2018 en tant que maire Margaret Dutton, une politicienne libérale qui n’a jamais été d’accord avec Frank. Elle a fait sa dernière apparition dans « Amitié, amour et fidélité », dans laquelle Dutton a déclaré qu’elle ne se présenterait pas pour un mandat complet.

Whoopi Goldberg

(Photo : Dave Benett/.)

La lauréate d’un Oscar Whoopi Goldberg est apparue dans deux épisodes de Blue Bloods en tant que présidente du conseil municipal Regina Thomas. Sa dernière apparition remonte à 2017 « L’ennemi de mon ennemi ». Aujourd’hui, Goldberg est le co-animateur de The View d’ABC, mais continue d’agir. Elle a récemment joué dans Nobody’s Fool de Tyler Perry.

