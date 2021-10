‘Blue Bloods’ dit au revoir au casting après un incident effrayant avec Citizen

Blue Bloods a dit au revoir à un ajout relativement récent à la distribution dans le nouvel épisode sur le thème d’Halloween de cette semaine, « True Blue ». Après avoir eu un trop grand nombre d’interactions négatives avec des citoyens de la ville de New York, le partenaire de l’agent Eddie Janko a dit au revoir au service de police de New York. Ce n’était pas une décision facile, mais se faire cracher au visage était la goutte d’eau pour elle.

Au début de l’épisode, Eddie (Vanessa Ray) et son partenaire, l’agent Rachel Witten (Lauren Patten) ont arrêté une agression dans un parc. Un homme battait une femme sans abri, la faisant saigner du front. Pendant qu’Eddie mettait le coupable en garde à vue, Rachel a essayé d’aider la femme (Megan Allison Hayes), qui a refusé de parler aux policiers. Rachel a essayé de convaincre la femme de la laisser l’aider, mais alors qu’elle continuait, la femme lui a craché au visage. Rachel a quand même demandé à la femme de se lever pour qu’elle puisse obtenir son aide, « que cela vous plaise ou non ».

Pour le reste de l’épisode, Rachel semblait froide et distante d’Eddie. Peu importe ce qu’elle essayait de faire, Eddie n’arrivait pas à convaincre Rachel de s’ouvrir. Elle n’accepterait même pas de passer du temps avec Eddie pendant le week-end. Rachel voulait passer à autre chose, mais cela semblait impossible, et pas seulement parce qu’Eddie continuait d’essayer de lui parler.

Plus tard, dans le vestiaire, Rachel a dit à Eddie qu’elle ne prenait pas seulement un court congé. Elle a mis son avis et « vient de tomber en panne d’essence ». Eddie lui a assuré qu’elle n’avait jamais pensé que Rachel était une lâcheuse, mais elle a quand même demandé à Rachel si elle pouvait changer d’avis. Il n’y avait aucun moyen que cela se produise cependant. Eddie a demandé à Rachel de visiter le bureau du commissaire Frank Reagan (Tom Selleck) avant son départ. Alors qu’elle disait au revoir à Eddie, Rachel a dit qu’elle n’avait jamais regretté d’être revenue de son congé. « J’ai tes six partout, » dit Eddie à Rachel avant qu’ils ne s’embrassent.

Bien que Rachel ait été réticente à le faire, elle a visité le bureau de Frank avant de partir. Rachel s’est excusée et a dit à Frank que sa décision n’était pas de sa faute. « Tu sais que tu as un an pour changer d’avis, » lui rappela Frank. Elle lui a demandé de ne pas la dissuader d’arrêter, et il a dit qu’il ne le ferait pas parce qu’il l’avait déjà fait une fois. « Je voudrais vous demander une faveur… que dans un an à partir d’aujourd’hui, vous me recontactez… sinon pour reprendre, alors juste pour rattraper son retard », lui a-t-il demandé. « Oui monsieur, je le ferai avec plaisir, » dit Rachel alors que Frank hochait la tête. Les deux se saluèrent et Frank lui souhaita bonne chance en partant. — Vous aussi, commissaire, dit-elle en franchissant la porte.

Bien que Rachel ne soit apparue que dans 18 épisodes depuis son introduction dans la saison 8, elle a laissé un impact mémorable sur la série. Elle a presque démissionné lors de la première de la saison 12 après avoir sorti une arme à feu lors d’une situation tendue avec des civils non armés. Le personnage a été joué par Lauren Patten, qui a récemment remporté un Tony Award pour avoir joué Joanne Taylor dans Jagged Little Pill à Broadway. Elle a récemment été choisie pour le pilote Hulu Opportunités de carrière dans Murder & Mayhem avec Mandy Patinkin.

Ailleurs dans « True Blue », des policiers ont accusé Jamie (Will Estes) d’être un fêtard lorsqu’il a demandé à Erin (Bridget Moynihan) et Anthony (Steven Schirripa) de l’aider à enquêter sur un bar où des membres du NYPD et du FDNY vont tous les deux se cacher après avoir commis ses propres erreurs, comme conduire en état d’ébriété. Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marisa Ramirez) ont enquêté sur la mort d’un étudiant, dont le meurtrier s’est avéré jaloux de la liaison entre le directeur et la victime. Frank a essayé d’aider Baker (Abigail Hawk) et son mari Brian (Jarid Faubel) après que Brian a été filmé en train de battre un suspect. Le prochain nouvel épisode de Blue Bloods sera diffusé le vendredi 1er novembre à 22 h HE.