Blue Bloods donne bientôt à Tom Selleck une grande réunion de Jesse Stone

Tom Selleck est peut-être mieux connu pour ses rôles télévisés de longue date comme le Magnum PI original et bien sûr maintenant Blue Bloods, mais il est également le visage de la franchise Jesse Stone de films conçus pour la télévision. Gloria Reuben, également connue pour ER, Law & Order: SVU et City on a Hill, est apparue dans trois des neuf mouvements de Jesse Stone en tant que chanteuse de boîte de nuit Thelma Gleffy. Thelma de Reuben était aussi parfois un amour pour Jesse Stone de Selleck, mais elle ne remplira pas ce rôle sur Blue Bloods.