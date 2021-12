‘Blue Bloods’ donne un premier aperçu de l’apparition en tant qu’invité de Music Legend

La moustache de Tom Selleck n’est peut-être pas aussi fine qu’un crayon, mais il doit encore se préparer pour un cheeseburger au paradis lors du prochain dîner dominical de la famille Reagan. C’est parce que Jimmy Buffett jouera dans un futur épisode de Blue Bloods en 2022. L’épisode de Buffett, intitulé « On The Arm », sera diffusé le 14 janvier en tant que deuxième épisode de la nouvelle année.

Buffett jouera le rôle de l’escroc Dickie Delaney, qui fait que les détectives Danny Reagan (Donnie Wahlberg) et Maria Baez (Marisa Ramirez) souhaitent qu’ils dépérissent à Margaritaville au lieu de le poursuivre. Dickie prétend être Jimmy Buttett lorsque Danny accepte de prendre sa note dans un bar. TV Insider a publié les premières photos de l’épisode, montrant Danny affrontant le personnage de Buffett.

EXCLUSIF : @jimmybuffett est l’invité vedette de #BlueBloods en janvier. Obtenez les détails et les photos ici !https://t.co/rYFkCdYjRx – TV Insider (@TVInsider) 16 décembre 2021

« On the Arm » comprend également une histoire avec le commissaire Frank Reagan (Selleck), qui est surpris d’apprendre qu’un capitaine prend des articles dans un magasin local. ADA Erin Reagan (Bridget Moynahan) est visée par un blog anonyme qui remet en question sa réputation. Enfin, le sergent. Jamie Reagan (Will Estes) ramène une règle de salut dans son enceinte qui met plus de pression sur sa relation avec sa femme, l’officier Eddie Janko (Vanessa Ray).

Blue Bloods est maintenant en pause hivernale, avec une répétition prévue cette semaine. Le prochain nouvel épisode, « Old Friends », ne sera pas diffusé avant le vendredi 7 janvier à 22 h HE. Cet épisode présente également une légende de la musique, avec la star du country Lyle Lovett de retour en tant que Texas Ranger Major Waylon Gates. Danny et Gates s’associent pour arrêter une cargaison de drogue illégale en direction de New York avant que la drogue n’arrive dans les rues. Jamie découvre également un secret sur un ancien mentor. L’épisode comprend également le retour du maire de Dylan Wash, Chase, qui a toujours des problèmes avec Frank, surtout après une bagarre entre manifestants et policiers en dehors d’un réseau de télévision. Tous les épisodes de Blue Bloods sont disponibles en streaming sur Paramount+.

Bien que Buffett soit surtout connu pour sa musique, il est également apparu dans plusieurs films et émissions de télévision, jouant généralement lui-même dans des camées. Il a eu un rôle récurrent en tant que Frank Bama dans la série de remakes Hawaii Five-0 de CBS, apparaissant dans sept épisodes. Il a également joué dans un épisode de 2017 de NCIS: New Orleans.