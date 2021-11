‘Blue Bloods’ invite un membre de la famille Reagan à revenir au NYPD, snobé pour un dîner en famille

Blue Bloods a vu Joe Hill faire sa première apparition dans la saison 12, même si ce n’était pas aussi explosif que la finale de la saison 11. « Be Smart or Be Dead » a montré qu’il existe toujours des tensions entre le commissaire Frank Reagan et son petit-fils récemment découvert, qui a été attaqué par un criminel qu’il avait précédemment mis en prison. Bien que l’épisode se soit terminé avec Frank et Joe en meilleurs termes, Joe a été étonnamment snobé en ce qui concerne le dîner de famille cette semaine.

Au début de l’épisode, Frank (Tom Selleck) s’est précipité à l’hôpital pour rencontrer Joe (Will Hochman), qui avait un œil au beurre noir et un poignet cassé après une altercation avec une personne qui l’avait attaqué. Joe a même refusé de décrire l’agresseur, ce qui a surpris Frank car il savait que Joe était un meilleur flic que ça. Frank a refusé de croire qu’il s’agissait d’une attaque aléatoire, mais Joe voulait que son grand-père laisse l’affaire tranquille et le traite comme n’importe quel autre flic.

(Photo : CBS)

Bien sûr, Frank n’allait pas simplement laisser faire, alors il a demandé à Gormley (Robert Clohessy) et Abigail (Abigail Hawk) d’enquêter et ils ont découvert que Javier Estevez, qui venait de sortir de prison, était l’attaquant. Joe a témoigné devant le tribunal, aidant à mettre Javier derrière les barreaux, et maintenant que Javier est sorti, il a cherché à se venger. Après cette découverte, Frank s’est arrêté à l’appartement de Joe pour tenter de convaincre Joe de les aider à remettre Javier derrière les barreaux pour avoir agressé un policier. Joe était convaincu qu’il pouvait gérer cela tout seul, même de manière informelle, mais Frank ne voulait pas voir son petit-fils tenter de devenir un justicier. Il est clair que Joe voulait prouver qu’il pouvait gérer une situation sans s’appuyer sur ses liens avec la famille Reagan.

Alors que Gormley demandait aux agents de garder un œil sur l’agresseur de Joe, Joe a rencontré Frank dans son bureau. « Nous allons chercher le gars, que vous coopériez ou non », a déclaré Frank. Il a dit à Joe qu’il serait obligé de choisir le coupable dans une file d’attente. Si Joe refusait de répondre aux questions d’un superviseur, il serait suspendu. Joe était toujours frustré, mais Frank lui a rappelé qu’il voulait être traité comme tout le monde et, eh bien… c’est comme ça que ça marche.

À la fin (à la suite d’un dîner de famille que Joe a raté), Joe a fait ce qu’on lui avait dit et a identifié l’agresseur, qui a ensuite été arrêté sur des accusations fédérales. Frank s’est de nouveau présenté à l’appartement de Joe, cette fois avec une photo du défunt père de Joe, Joe Reagan. Plus tôt dans l’épisode, Joe a noté qu’il n’avait pas de photo de son père et Frank voulait y remédier. « Il serait fier de toi », a dit Frank à Joe. Avant que Frank ne puisse partir, Joe a demandé s’il pouvait aller au prochain dîner de famille. « Apportez le désert », a déclaré Frank en passant la porte de Joe.

Ailleurs dans l’épisode, Jamie a suivi Danny alors qu’ils essayaient de comprendre pourquoi une femme avait essayé de le tuer. Il y avait une histoire rare impliquant Eddie et Henry après qu’elle et son nouveau partenaire (Ian Quinlan) eurent appris l’existence d’un bon samaritain anonyme qui a arrêté un vol de bodega. Eddie a découvert que Samaritain n’était autre qu’Henry. Enfin, les choses ont mal tourné pour Erin (comme d’habitude) lorsqu’elle a finalement porté devant le tribunal le procès pour meurtre impliquant DA Crawford (Roslyn Ruff), seulement pour voir ses intentions remises en question. Sandra Harris (Cheryl Freeman) a été déclarée non coupable du meurtre dont Crawford a été témoin, et Erin soupçonnait Crawford de l’avoir intentionnellement saboté pour nuire à ses chances de carrière. Blue Bloods est diffusé le vendredi à 22 h HE sur CBS.