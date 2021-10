‘Blue Bloods’ obtient des notes importantes avec la première de la saison de vendredi

Le public a peut-être plus de choix que jamais sur ce qu’il faut regarder chaque soir, mais les téléspectateurs de Blue Bloods sont toujours à l’écoute pour regarder l’émission en direct. Le drame policier de longue date est revenu pour sa 12e saison vendredi et continue d’être l’émission la plus regardée de la nuit, malgré sa diffusion à 22 h HE. Blue Bloods, avec Tom Selleck, avait presque triplé l’audience totale de Friday Night SmackDown de Fox.

La programmation du vendredi soir de CBS a commencé avec SWAT, qui a remplacé le MacGyver annulé comme premier match du vendredi. SWAT a attiré 4,7 millions de téléspectateurs, sa plus grande audience depuis la finale de la saison 3 de mai 2020 et un bond de 82% par rapport à sa première de la saison précédente, rapporte TVLine. Magnum PI a gagné 5 millions de téléspectateurs pour démarrer sa saison. Blue Bloods avait moins de 6 millions de téléspectateurs, la plus grosse audience de la soirée. Les trois émissions ont obtenu une note de 0,4 dans le groupe démographique clé des 18-49 ans.

Friday Night SmackDown de Fox n’avait que 2,1 millions de téléspectateurs, mais sa note de 0,6 dans le groupe démographique clé était la meilleure de la soirée. ABC a diffusé L’histoire la plus magique sur Terre, une émission spéciale organisée par Whoopi Goldberg célébrant le 50e anniversaire de Walt Disney World, qui a réuni 3,8 millions de téléspectateurs et une note de 0,5. Sur The CW, la finale de la saison Dynasty à peine enregistrée, avec seulement 290 000 téléspectateurs et une note de 0,0. Il convient de noter que ces chiffres sont des données Live + Same Day de Nielsen, et de nombreux téléspectateurs regardent aujourd’hui des émissions sur DVR ou des services de streaming. Même Blue Bloods a probablement plus de téléspectateurs, car les épisodes sont publiés sur Paramount + le lendemain de leur diffusion.

La première de la saison 12 de Blue Bloods s’intitulait “La haine, c’est la haine”. La série met en vedette Selleck dans le rôle du commissaire Frank Reagan, Donnie Wahlberg dans le rôle du détective. Danny Reagan, Bridget Moynahan comme ADA Erin Regan, Will Estes comme Sgt. Jamie Reagan, Vanessa Ray en tant qu’officier Eddie Janko et Marisa Ramirez en tant que dét. Maria Baez. La première a également présenté des apparitions de Dylan Walsh, qui joue le maire Peter Chase, et de Callie Thorne, qui joue la médium Maggie Gibson.

Les nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis à 22 h HE. Le prochain nouvel épisode est “Times Like These”, dans lequel la querelle continue de Frank avec Chase à propos de la police s’intensifie après que Frank a procédé à une arrestation publique virale. Danny et Baez enquêtent également sur une affaire de violence entre gangs tandis que Jaimie commence à soupçonner qu’Eddie ment à propos de ses activités nocturnes. Enfin, Anthony Abetamarco (Steven Schirripa) demande aux Reagan de l’aider à surprendre Erin.