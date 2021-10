‘Blue Bloods’ offre à Frank Reagan un nouvel emploi qu’il pourrait avoir du mal à refuser

L’épisode de Blue Bloods de cette semaine présentait un scénario qui a découlé de la semaine dernière, le commissaire Frank Reagan ayant eu la chance de ne plus avoir à traiter les plaintes du maire Peter Chase lorsque son ami Lenny Ross a rendu visite. Le nouvel emploi aurait également pu aider Frank à éviter de nuire aux chances de sa fille Erin Reagan de devenir procureur du district de Manhattan. À la fin de l’épisode, cependant, les fans pourraient pousser un soupir de soulagement alors que Blue Bloods continue de modifier son statu quo sans le casser.

Dans « Protective Instincts », Lenny (Treat Williams) s’est présenté pour offrir à Frank (Tom Selleck) un poste de vice-président senior de la sécurité de la NFL. Bien sûr, Frank n’allait pas dire oui ou non tout de suite, alors il rumina un peu l’idée. Tout d’abord, il a présenté l’idée à son équipe de bureau. Abigail Baker (Abigail Hawk) s’est rapidement rendu compte que la seule raison pour laquelle Frank n’avait pas refusé l’offre immédiatement était qu’il pouvait utiliser le nouveau travail comme une « sortie » qui aiderait Erin (Bridget Moynahan). Les gens ne seront pas contents si les Reagan ont le monopole de l’application de la loi à New York, donc si Frank quitte le 1PP, Erin pourrait avoir une chance de gagner le bureau du procureur.

(Photo : John Paul Filo/CBS)

Ensuite, Frank a apporté l’idée à Pops (Len Cariou), où il a partagé sa principale préoccupation. Frank craignait de retenir Erin (Bridget Moynahan) parce qu’il n’y avait aucun moyen que les électeurs de New York autorisent les deux postes les plus importants dans l’application des lois à être occupés par des membres de la même famille dans la même ville. Si Frank acceptait le poste dans la NFL, il pourrait ouvrir des portes à Erin. Frank ne voulait pas non plus apporter cette énigme à Erin, alors Pops lui a suggéré d’y penser davantage comme une chance de faire enfin quelque chose pour lui-même.

Bien sûr, Frank a finalement rencontré Erin au sujet de la situation. (Cela a conduit à un moment amusant « Rob Lowe portant un chapeau de la NFL » où Erin a dit à Frank : « Vous aimez la NFL ! ») Erin n’aimait pas l’idée d’être la raison pour laquelle son père prendrait une grande décision comme celle-ci. « Si je décide de me présenter, ce sera les yeux grands ouverts, y compris sur la réputation de ma famille dans cette ville », a déclaré Erin. Frank a ensuite demandé à Erin si elle courait vraiment. « Quand je saurai, vous le saurez, » dit-elle. Maintenant, Frank devait prendre cette décision tout seul.

Finalement, Frank a rappelé Lenny dans son bureau et lui a dit qu’il n’allait pas accepter le poste. Frank a décidé d’être égoïste d’une manière que sa famille ne s’attendrait pas à ce qu’il le soit. « Je me rends compte que la chose égoïste pour moi serait de rester ici, où je me sens précieux », a déclaré Frank. « Vous savez ce que tout le monde dit ? Soyez un peu égoïste. Vous l’avez mérité », a déclaré Lenny. « Ouais… alors je les prends au sérieux, mais pas comme ils l’auraient pensé, » répondit Frank. En d’autres termes, Frank ne va toujours nulle part.

Ailleurs dans « Protective Instincts », Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marisa Ramirez) ont enquêté sur le meurtre d’un père dont la femme voulait prendre la chute pour leur fils jusqu’à ce que les détectives comprennent ce qui se passait. Sean (Andrew Terraciano) a mis Jamie (Will Estes) et Eddie (Vanessa Ray) du mauvais côté de Danny après qu’il a été blessé lors d’un trajet avec Eddie. Blue Bloods est diffusé le vendredi à 22 h HE sur CBS.