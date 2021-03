Blue Fire obtient une version physique de Switch en juin

© Jeux de graffitis

Ça fait un mois depuis Feu bleu atterri sur Switch. Présenté par ROBI Studios, ce jeu offre une expérience de plateforme plus stimulante que ce à quoi nous nous attendions. Nous avions de bonnes opinions à ce sujet, c’est donc une bonne nouvelle que les éditeurs Graffiti Games viennent de confirmer une version physique de Switch.

Lancé le 25 juin pour 29,99 $, ce ne sera pas non plus un tirage limité. Qualifiant Blue Fire de « succès de premier plan », Graffiti Games a confirmé son partenariat avec UI Entertainment, qui prévoit de le distribuer en Amérique du Nord via Amazon, Best Buy, GameStop, Target et Wal-Mart.

Une sortie européenne est également prévue, bien que Graffiti Games n’ait encore confirmé aucun détail de distribution. Cependant, nous avons reçu des illustrations de boîtes de travail en cours, que vous pouvez voir ci-dessous.

© Jeux de graffitis © Jeux de graffitis

Si vous n’êtes pas familier avec Blue Fire, cette aventure nous emmène dans le royaume désolé de Penumbra, découvrant les secrets cachés de cette terre en ruine. En l’appelant « une très agréable et agréable surprise », vous pouvez lire notre critique complète ici, et elle est disponible numériquement pour 17,99 £ / 19,99 € / 19,99 $.



Allez-vous ramasser Blue Fire physiquement? Un autre jeu que vous auriez aimé attendre avant d’acheter numériquement? Partagez vos pensées à l’endroit habituel.