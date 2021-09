Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé et Jay-Z, est officiellement lauréate du VMA

Bien que les fans ne l’aient peut-être pas réalisé, les VMA MTV 2021 ont fini par être une nuit pour Beyoncé et Jay Zl’aîné des enfants, Blue Ivy Carter.

Lors de la télédiffusion des Video Music Awards le dimanche 7 septembre. Le 12 décembre, MTV a rapidement décerné un certain nombre de récompenses vers la fin de la soirée qui ont été remises sur scène. L’un d’eux était le prix de la meilleure photographie pour “Brown Skin Girl”, qui est attribué à Beyoncé, Saint-Jean et Wizkid, avec Blue Ivy.

Ce n’est pas la première fois que la chanson est récompensée par un prix prestigieux, car elle a également remporté le Grammy Award plus tôt cette année pour la meilleure vidéo musicale. La chanson a été incluse dans l’album de la bande originale de 2019 The Lion King: The Gift, et son clip apparaît dans le film Netflix 2020 de Beyoncé, Black Is King.

Le prix a fait de Blue Ivy, 9 ans, le plus jeune gagnant des VMA. Sa voix peut être entendue au début et à la fin de la chanson, et elle apparaît également dans la vidéo avec sa mère.