Blue Ivy Carter remporte le 1er Grammy pour la vidéo de Beyonce

Des records aux Grammys! Beyoncé et Jay Zfille aînée de Blue Ivy Carter, est devenue lauréate d’un Grammy à l’âge de 9 ans le dimanche 14 mars, remportant le prix du meilleur clip vidéo pour la chanson de sa mère «Brown Skin Girl».

L’honneur a été annoncé avant le spectacle en direct des Grammy Awards 2021 dimanche et fait de Blue Ivy le deuxième plus jeune gagnant de l’histoire des Grammy. Elle partage la victoire aux côtés de sa mère – qui est l’artiste la plus nominée de la soirée avec neuf hochements de tête – ainsi que Saint Jhn, Wizkid et les réalisateurs et producteurs de la vidéo.

Blue Ivy n’a pas été nommée à l’origine lorsque la Recording Academy a annoncé les nominations aux Grammy Awards 2021 en novembre, bien qu’elle soit créditée en tant qu’artiste vedette sur la piste et montrée dans le clip vidéo. Son nom a été ajouté aux nominations en décembre.

La fille de Beyoncé a déjà remporté un NAACP Image Award, un BET Her Award et deux Soul Train Music Awards pour «Brown Skin Girl», qui a été initialement publié dans le cadre de la bande originale de Le roi Lion film en 2019, puis ajouté au film 2020 de Beyoncé Le noir est roi.

Autres premiers gagnants du dimanche inclus Kanye West, qui a remporté le prix du meilleur album de musique chrétienne contemporaine pour Jésus est roi.

Bien que Beyoncé soit l’artiste la plus nominée cette année, elle ne montera pas sur scène pendant le spectacle de dimanche et a choisi de ne pas se produire.

«C’est malheureux, car elle fait tellement partie de la Recording Academy», a déclaré le président par intérim de l’organisation, Harvey Mason Jr. Los Angeles Times le vendredi 12 mars. «Nous souhaitons absolument l’avoir sur scène.»

La chanteuse n’a pas annoncé la raison de sa décision, mais son absence vient au milieu des critiques des Grammys pour avoir snobé Le weekend cette année, malgré le succès de son album Après des heures et frappez le single « Blinding Lights ». The Weeknd a tweeté en novembre après l’annonce des nominations que «les Grammys restent corrompus».

Le Spectacle quotidiende Trevor Noah est sur le point d’accueillir la cérémonie de remise des prix dimanche avec des artistes, notamment Styles Harry, Taylor Swift, Billie Eilish, Miranda Lambert, Cardi B, Bruno Mars et Anderson .Paak prêt à monter sur scène.

Les Grammy Awards seront diffusés sur CBS le dimanche 14 mars à 20 h HE. Ils seront également disponibles pour diffuser en direct et à la demande sur Paramount +.

