Blue Ivy Carter remporte le prix de la meilleure voix off aux Voice Arts Awards 2021

Princesse régnante de la musique noire Blue Ivy Carter a remporté le prix de la meilleure voix off dans la catégorie des nourrissons jusqu’à 12 ans aux Voice Arts Awards 2021.

Carter, 9 ans, a été récompensée pour sa narration de la version livre audio de Matthieu Cerise’s Livre pour enfants « Hair Love ». Cherry a félicité Carter sur Instagram pour la victoire.

« Un grand bravo à Blue Ivy Carter pour la meilleure narration de livre audio – Enfants (nourrissons jusqu’à 12 ans) aux prix @societyvoicearts hier soir pour #HairLove », a-t-il écrit.

grand-mère Tina Knowles est également allé sur Instagram pour célébrer Carter.

« Félicitations mon bleu, vous avez tué ça !! Ce n’est que le début ! Tu es si talentueux ! Grand-mère est plus que fière !!! »

Plus tôt cette année, Carter a remporté son premier Grammy avec sa mère Beyoncé dans la catégorie Meilleur clip pour « Brown Skin Girl », qui figure sur l’album Lion King: The Gift de Beyoncé.

Blue Ivy Carter, neuf ans (ci-dessus), la fille de Beyoncé et Jay-Z, prend une gorgée du Grammy Award qu’elle a remporté, lorsqu’elle est devenue la deuxième plus jeune artiste à en remporter un. (Crédit : Instagram)

Elle est devenue la deuxième plus jeune lauréate d’un Grammy après Léa Peasall, qui a gagné à l’âge de 8 ans en 2001 pour sa contribution à O Brother Where Art Thou? bande sonore.

Carter, autrefois surnommée par le magazine TIME comme « le bébé le plus célèbre du monde », a fait de Billboard et Guinness Records la plus jeune personne à figurer sur un palmarès musical, fournissant sa voix à papa Jay ZLe morceau « Glory » de 2012 datant de moins de deux jours.

Le livre « Hair Love » explore la relation entre les hommes noirs et leurs filles, en particulier en ce qui concerne la navigation en se peignant les cheveux. Il a été adapté d’un court métrage que Cherry, un ancien joueur de la NFL, a lancé une campagne Kickstarter pour financer en 2017. Le film, qui emploie Issa Raeles talents de doublage de , a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2020.

Les Voice Arts Awards sont organisés par la Society of Voice Arts and Sciences pour «honorer la communauté des artistes interprètes ou exécutants et des professionnels de l’artisanat qui interprètent, dirigent, produisent, lancent, conçoivent et publient des productions médiatiques où le doublage est un élément créatif central du travail. . «

