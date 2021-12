Blue Monster Games acquiert Citadel Studios dans la toute première « métaversification » des jeux traditionnels

GAINESVILLE, FL, le 22 décembre 2021,

Blue Monster Games, le studio de jeux blockchain derrière Realms of Ethernity, a conclu un accord pour acquérir le célèbre développeur de jeux indépendants Citadel Studios, les créateurs de Legends of Aria, un célèbre jeu MMORPG sandbox sorti en 2019.

L’accord, une fois finalisé, verra l’équipe de Citadel Studios rejoindre Blue Monster Games, avec le fondateur de Citadel Derek Brinkmann en tant que CTO. Derek apportera sa richesse de 17 ans d’expérience dans le développement de jeux, à partir de l’époque d’Ultima Online en 2006, où il a travaillé en tant que développeur principal pendant plus de 6 ans et a supervisé la sortie d’un certain nombre de packs d’extension.

De plus, Blue Monster Games aura un accès complet au code source de Citadel’s Shards Engine, un moteur 3D hautes performances optimisé pour les MMORPG et prenant en charge des milliers de joueurs dans un seul monde virtuel. Les développeurs peuvent également programmer des modules complémentaires et des mods pour n’importe quel jeu basé sur Shards à l’aide du langage de programmation Lua, un choix puissant et populaire pour les scripts dans le jeu. De plus, Shards Engine comprend des systèmes prêts à l’emploi pour les groupes, les guildes, les systèmes d’artisanat et de compétences, essentiels à tout RPG.

L’acquisition marquera également la première fois qu’un jeu AAA existant sera mis à jour avec des mécanismes blockchain et Web3, le « métaversifiant » ainsi avec des NFT et des devises de jeu basées sur des jetons. Legends of Aria devrait être la première entrée dans le concept de « méta-métaverse » de Realms of Ethernity, et les détenteurs de RETH auront un accès exclusif à l’IDO de Legends of Aria, qui sera bientôt annoncé.

Realms of Ethernity est un jeu de métaverse MMO où les joueurs peuvent acheter des terrains, des bateaux, des montures et toutes sortes d’autres équipements nécessaires à la survie. RoE est un environnement dangereux et sans loi où les joueurs risquent toujours de perdre leurs biens précieux. Les joueurs peuvent rejoindre des clans pour se protéger et même passer à l’offensive eux-mêmes, se battant avec d’autres clans pour le butin et la gloire.

Realms of Ethernity est alimenté par le jeton RETH, qui offre un pouvoir de gouvernance sur la plate-forme et accorde des droits exclusifs pour rejoindre des métavers connectés. RETH aura une utilité dans le jeu, et sera disponible pour que les détenteurs puissent miser et gagner des récompenses.

« Realms of Ethernity n’est pas seulement un jeu de métaverse ordinaire, ce sera le métaverse qui dévorera le monde du jeu », a déclaré Joseph Rubin, co-fondateur de Blue Monster Games. « Notre acquisition de Citadel Studios est la première étape vers cette vision. Nous apporterons des éléments de métaverse à leurs jeux existants, qui deviendront alors une partie à part entière du métaverse de Realms of Ethernity ! Attendez-vous à voir de nombreuses autres acquisitions de ce type de notre part dans les mois à venir. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Blue Monster Games pour créer la prochaine génération de jeux en ligne au sein du multivers BMG », a déclaré Derek Brinkmann. « J’ai fondé Citadel Studios pour permettre aux joueurs de créer des histoires dans des mondes virtuels authentiques et vivants. Au cours de ces 8 années, nous sommes entrés dans l’histoire en proposant un MMORPG sandbox original aux joueurs et avons forgé des souvenirs et des relations inoubliables avec nos joueurs. Je suis ravi de rejoindre Blue Monster Games et de faire passer cette technologie au niveau supérieur pour apporter des mondes vivants et respirants au métavers. »

À propos des Royaumes d’Ethernity

Realms of Ethernity (RoE) est un jeu MMORPG développé par Blue Monster Games, les créateurs de Kart Racing League. Construit sur Polygon, RoE est à la fois un monde virtuel passionnant de batailles de butin, de terrain et de PvP, ainsi qu’un « méta-métaverse » intégrant de nombreux autres jeux dans son riche écosystème. Le jeu est alimenté par le jeton de gouvernance RETH, qui permet à la communauté de prendre les rênes du projet.

À propos de Blue Monster Games :

Blue Monster Games Inc. est une société basée en Floride qui se consacre au développement de jeux vidéo utilisant la technologie NFT. Ces projets de jeux sont basés sur un modèle de jeu pour gagner, ce qui signifie que les joueurs ont la possibilité de gagner de l’argent dans le jeu.

Blue Monster est le créateur de Kart Racing League, qui propose des personnages 3D NFT qui peuvent être utilisés pour jouer à un jeu de course de karting, gagnant des récompenses pour chaque course remportée. L’équipe travaille également sur un certain nombre de projets différents qui seront annoncés au cours des prochains mois.

