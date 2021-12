Blue Nectar embarque Shreya Chaudhary comme visage de la marque

La marque de beauté et de bien-être basée sur l’Ayurveda Blue Nectar a fait de l’acteur et mannequin Shreya Chaudhary son nouveau visage de la marque. La campagne récemment lancée met en évidence le lien spécial que les gens partagent avec leurs grands-mères et comment leurs recettes ayurvédiques de confiance sont désormais recréées par Blue Nectar dans un avatar moderne.

Pour Sanyog Jain, co-fondateur de Blue Nectar, l’éthique de la marque principale de l’entreprise réside dans « Être réel ». « Qu’il s’agisse de la façon dont nous fabriquons nos produits avec de vraies herbes et recettes authentiques, ou le choix de Shreya pour partager sa véritable histoire qui nous relie à la plupart d’entre nous pour avoir manqué la magie de l’Ayurveda de nos grands-mères avec laquelle ils nous ont élevés. Nous attendons avec impatience cette campagne pour faire passer notre marque dans son avatar absolument réel », a-t-il ajouté.

Lorsque la marque conceptualisait cette campagne, Shreya Chaudhary, en tant qu’actrice, avait une forte attraction en gardant à l’esprit son personnage bien connu « moderne mais enraciné » décrit dans la série Web Amazon Prime, Bandish Bandits. Le personnage était bien lié à la personnalité de la marque consistant à avoir des rituels ayurvédiques authentiques à la base, accompagnés d’une expérience d’utilisation sans effort adaptée au style de vie d’aujourd’hui.

La campagne amplifie la gamme de soins de la peau de Blue Nectar en partageant comment Shreya Chaudhary trouve la magie des recettes ayurvédiques traditionnelles créées par ses produits Nani dans les produits Blue Nectar, qui sont fabriqués avec des recettes de Charaka Samhita vieilles de 1000 ans. La proposition gagnante pour elle d’utiliser ces produits est ce qu’elle appelle dans le film « Blue Nectar. C’est #NaniApporved’. « Je suis très proche de ma Nani et elle croit vraiment en l’Ayurveda. J’ai grandi avec le meilleur de ses « Nuskhas ». Lorsque j’ai commencé à utiliser Blue Nectar, j’ai réalisé que ces produits donnent à ma peau un éclat similaire tout en simplifiant la vie. Les recettes #NaniApproved de Blue Nectar me ramènent sa touche d’amour même lorsqu’elle est loin et m’aident à suivre mon style de vie moderne », a-t-elle ajouté.

