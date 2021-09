Blue Note annonce de nouveaux titres dans une série de rééditions de vinyles classiques

Dossiers de notes bleues a annoncé la poursuite de la Classic Vinyl Reissue Series, mise en avant par le vibraphoniste Milt Jackson bebop fin des années 40 avec pianiste Moine Thélonious et le grand chef-d’œuvre jazz/folk/blues de la chanteuse Cassandra Wilson de 1993, Blue Light ‘Til Dawn

La série présente des rééditions en vinyle 180g abordables dans un emballage standard qui sont maîtrisées par Kevin Gray et fabriquées chez Optimal.

Les pressages sont entièrement analogiques dès qu’une source analogique est disponible, avec un mastering Gray directement à partir des bandes master originales. Alors que les 16 premiers titres de la série se concentraient sur les classiques les plus connus de Blue Note des années 50 et 60, la nouvelle série de titres organisée par Don Was et Cem Kurosman élargit sa portée pour couvrir les nombreuses époques et styles des huit titres du label légendaire. -une décennie d’histoire présentée par thèmes : Bebop, Hard Bop, Soul Jazz, Post-Bop, Avant-Garde, Les années 70, La renaissance et Joyaux cachés.

Les prochains faits saillants de la série incluent : une toute première sortie en vinyle de l’excellent album en trio de 1994 de la pianiste Geri Allen, Twenty One, avec le bassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams ; une première réédition en vinyle du premier album de la légende du piano de Detroit Kenny Cox en 1968, Introducing Kenny Cox and The Contemporary Jazz Quintet ; et les deux LP de 10 pouces du pianiste et compositeur sous-reconnu Herbie Nichols, The Prophetic Herbie Nichols, Vol. 1 et Vol. 2 enregistré en 1955 sera réédité sur un seul LP 12″.

Cette annonce fait suite une série de records dévoilés en février, qui a commencé avec le nouvel album de Charles Lloyd & The Marvels, Tone Poem, sorti le 12 mars.

Parmi les autres faits saillants de la première manche, citons la toute première sortie vinyle du pianiste Andrew Hill brillant album de 1969 Passing Ships, redécouvert dans les coffres par le producteur Michael Cuscuna et sorti pour la première fois en 2003, et sortira le 7 mai avec le saxophoniste ténor Dexter Gordon grand album de 1964 Un vol vers le haut.

Visitez le site Web de Blue Note pour plus d’informations.

Classic Vinyl Reissue Series – Calendrier de sortie :

1er octobre 2021

Duke Pearson – Joyeux Ole Soul (1969)

19 novembre 2021 – Hard Bop

Horace Silver – 6 pièces d’argent (1956)

Art Blakey & The Jazz Messengers – The Big Beat (1960)

19 novembre 2021 – Les années 70

Donald Byrd – Lieux et espaces (1975)

Bobbi Humphrey – Danseuse fantaisie (1975)

10 décembre 2021 – Soul Jazz

Jimmy Smith – Cuisine à la maison (1958)

Ruben Wilson – Love Bug (1969)

10 décembre 2021 – Joyaux cachés

Herbie Nichols – Le Prophétique Herbie Nichols, Vol. 1 & Vol. 2 (1955)

Kenny Cox – Présentation de Kenny Cox et du Quintette de jazz contemporain (1968)

21 janvier 2022 – L’Avant-Garde

Jackie McLean – Destination Out (1963)

Don Cherry – Où est Brooklyn ? (1966)

18 février 2022 – Post-Bop

Joe Henderson – Inner Urge (1964)

Lee Morgan – Caramba (1968)

18 mars 2022 – La Renaissance

Cassandra Wilson – Blue Light ‘Til Dawn (1993)*

Geri Allen – Vingt et un (1994)*

15 avril 2022 – Bebop

Milt Jackson – Milt Jackson Avec John Lewis, Percy Heath, Kenny Clarke, Lou Donaldson Et Le Quintette Thelonious Monk (1948-52)

Bud Powell – Time Waits: The Amazing Bud Powell, Vol. 4 (1958)

*masterisé à partir d’une source numérique