Blue Note Records partage une collection inspirée des pochettes d’albums avec Uniqlo

Blue Note Records a partagé sa collaboration de t-shirt UT avec Uniqlo. La collection comprend sept modèles basés sur pochettes d’albums emblématiques de Blue Note qui ont été sélectionnés par Don était, producteur primé aux Grammy Awards et président de Blue Note Records. La collection est désormais en vente dans les magasins et en ligne sur le site officiel d’Uniqlo.

“Nous sommes ravis de faire équipe avec UNIQLO sur cette nouvelle collection UT qui permet aux fans de se parer des designs visionnaires de Reid Miles”, a déclaré Was dans un communiqué. “Dans les années 50 et 60, Reid a créé une esthétique Blue Note toujours branchée avec des pochettes d’albums qui étaient elles-mêmes des œuvres d’art, et nous espérons que les nouvelles générations découvriront son génie à travers l’UT.”

Les sept designs incluent des clins d’œil à Somethin’ Else de Cannonball Adderley, Art Blakey & The Jazz Messengers’ Free For All, Sonny Clark Trio de Sonny Clark, Jutta Hipp de Jutta Hipp avec Zoot Sims, Thelonious Monk’s Genius of Modern Music, Vol.2, Herbie Nichols ‘ Le Prophétique Herbie Nichols, Vol. 1 et les structures unitaires de Cecil Taylor.

Les sept designs présentés ont été réduits à partir de 30 designs Blue Note essentiels sélectionnés par Was et choisis en collaboration avec les designers d’Uniqlo UT. Trois des sept modèles, dont Unit Structures, The Prophetic Herbie Nichols, Vol. 1, et Jutta Hipp avec Zoot Sims, ont été officiellement autorisés par Blue Note pour les vêtements pour la première fois. L’exclusivité des dessins les a considérés comme des objets de collection très appréciés.

Coïncidant avec la sortie de la collaboration de t-shirts UT, Blue Note a partagé « Blue Note Meets UT », une liste de lecture officielle organisée par Was qui présente la musique de Herbie Hancock, Horace Silver, Cannonball Adderley, Tina Brooks, Dexter Gordon, et plus encore.

Cette dernière collection marque la troisième collaboration de Blue Note avec Uniqlo. Les efforts créatifs de l’équipe remontent à 2011 et 2017, où ils se sont associés pour la série de t-shirts Jazz 100th.

La dernière collaboration Blue Note Records et UNIQLO est disponible à l’achat.