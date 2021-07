Blue Origin achève son premier vol dans l’espace avec Jeff Bezos dans son équipage

20/07/2021 à 17h43 CEST

Blue Origin vient de rejoindre les rangs des entreprises privées qui ont emmené des gens dans l’espace. L’équipe de Jeff Bezos a terminé avec succès son premier vol spatial habité, emmenant Bezos, son frère Wally Funk et Oliver Daemen (qui a payé son siège) au-delà de la ligne Kárman (100 miles au-dessus de la Terre) avant que leur capsule ne retourne dans le désert du Nevada. . La fusée New Shepard a également effectué un atterrissage vraiment parfait.

Le vol a battu plusieurs records. Il comprenait à la fois astronaute plus âgé (Funk, 82 ans) comme al plus jeune (Daemen, 18 ans). Et tandis que Virgin Galactic est entré dans l’espace en premier selon la définition de la NASA, Blue Origin était plus que intéressé à souligner que leur fuite fut la seule des deux à franchir la ligne Kárman.

SpaceX a été la première de ces sociétés à emmener des personnes dans l’espace via sa mission Crew-1, bien que Il ne volera pas avec un équipage entièrement civil avant la fin de cette année. Ses projets de tourisme spatial se concentrent jusqu’à présent sur les voyages autour de la Lune, bien qu’ils ne devraient pas commencer avant 2023.