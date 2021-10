Blue Origin annonce des plans pour une station spatiale commerciale

Blue Origin a des projets plus ambitieux que le simple tourisme spatial. Aujourd’hui, la société de vols spatiaux appartenant à Jeff Bezos a annoncé qu’elle travaillait également à la création de sa propre station spatiale. Appelé Orbital Reef, il promet d’être une sorte de plaque tournante industrielle et commerciale et devrait commencer à fonctionner dans la seconde moitié de cette décennie.

Il sera développé, détenu et exploité en partenariat avec Sierra Space, une filiale de la société Sierra Nevada. Sierra Space est peut-être mieux connu pour , un vaisseau spatial qui devrait commencer à fonctionner en 2022 et transporter du fret vers la Station spatiale internationale. Orbital Reef est également soutenu par Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions et Arizona State University. La société espère utiliser le Starliner de Boeing et le Dream Chaser susmentionné de Sierra Space pour transporter à la fois des marchandises et des passagers vers Orbital Reef.

Pensez à Orbital Reef comme essentiellement un «parc d’affaires», mais dans l’espace. Dans un communiqué de presse, Blue Origin a déclaré que la destination « offrira aux clients de la recherche, industriels, internationaux et commerciaux les services de bout en bout compétitifs dont ils ont besoin, y compris le transport spatial et la logistique, l’habitation spatiale, l’hébergement des équipements et les opérations, y compris à bord. équipage. » Quiconque souhaite « établir sa propre adresse en orbite » peut le faire.

Origine bleue

Blue Origin a déclaré qu’Orbital Reef serait habitable pour jusqu’à 10 personnes, ce qui est presque autant que celui de la Station spatiale internationale. Il présentera une «architecture spatiale centrée sur l’humain» avec «des services et des équipements de classe mondiale». Il y aura plusieurs ports pour visiter les vaisseaux spatiaux et les modules. Orbital Reef comportera apparemment un système ouvert qui permettra à tout client ou pays de l’utiliser. À mesure que le marché de ces installations se développe, Blue Origin promet qu’Orbital Reef adaptera les équipements et les services publics en conséquence.

« Les agences spatiales chevronnées, les consortiums de haute technologie, les nations souveraines sans programmes spatiaux, les entreprises de médias et de voyages, les entrepreneurs financés et les inventeurs parrainés et les investisseurs tournés vers l’avenir ont tous leur place sur Orbital Reef », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

« Depuis plus de soixante ans, la NASA et d’autres agences spatiales ont développé des vols spatiaux orbitaux et des habitations spatiales, nous préparant au décollage des affaires commerciales au cours de cette décennie », a déclaré Brent Sherwood, vice-président principal des programmes de développement avancé pour Blue Origin. «Nous élargirons l’accès, réduirons les coûts et fournirons tous les services et commodités nécessaires pour normaliser les vols spatiaux. Un écosystème commercial dynamique se développera en orbite terrestre basse, générant de nouvelles découvertes, de nouveaux produits, de nouveaux divertissements et une prise de conscience mondiale. »

Le seul projet réussi de Blue Origin est un programme touristique suborbital qui envoie des passagers au bord de l’espace (et retour) sur le New Shepard. Il a déjà transporté huit personnes, dont celles de Star Trek. D’autres projets, tels que le (que la société espère utiliser pour lancer certains des modules d’Orbital Reef) et le sont toujours en développement.

